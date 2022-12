Pepsi nasazuje Tesly Semi: nápoje nejprve na kratší vzdálenosti, chipsy na delší

Tesla před necelými třemi týdny dodala společnosti Pepsi Mike O'Connell nyní v rozhovoru pro Reuters pohovořil o tom, jak budou elektrické novinky vlastně nasazovány. Dozvěděli jsme se, že v obou kalifornských lokací v Modestu a Sacramentu budou instalovány čtyři 750kW nabíječky. Pokud jde o dotace, Pepsi na celý projekt dostala 15,4 mil. USD od státu a také 40 tisíc USD federální dotace na elektrický truck. Není pak divu, že se tak snadno přechází na elektřinu, když při objednání 100 vozů to dělá úlevu 194 tisíc USD na vůz, nepočítáme-li infrastrukturu! To je zhruba cena ekvivalentního naftového vozu. Bohužel Tesla nezveřejnila cenu Tesly Semi, nicméně je docela reálné předpokládat, že s takovými dotacemi bude cena jednoho vozu někde v řádech desítek tisíc USD (původně se tvrdilo, že 800km varianta má stát 180 tisíc USD, ale asi nikdo nevěříme, že by se Tesle povedlo udržet cenu tak proklatě nízko).

před necelými třemi týdny dodala společnosti Pepsi první elektrické trucky Semi . Viceprezident společnostinyní v rozhovoru pro Reuters pohovořil o tom, jak budou elektrické novinky vlastně nasazovány. Dozvěděli jsme se, že v obou kalifornských lokací v Modestu a Sacramentu budou instalovány čtyři 750kW nabíječky. Pokud jde o dotace, Pepsi na celý projekt dostala 15,4 mil. USD od státu a také 40 tisíc USD federální dotace na elektrický truck. Není pak divu, že se tak snadno přechází na elektřinu, když při objednání 100 vozů to dělá úlevu 194 tisíc USD na vůz, nepočítáme-li infrastrukturu! To je zhruba cena ekvivalentního naftového vozu. Bohužel Tesla nezveřejnila cenu Tesly Semi, nicméně je docela reálné předpokládat, že s takovými dotacemi bude cena jednoho vozu někde v řádech desítek tisíc USD (původně se tvrdilo, že 800km varianta má stát 180 tisíc USD, ale asi nikdo nevěříme, že by se Tesle povedlo udržet cenu tak proklatě nízko).

Ze začátku bude v provozu 36 vozů, 15 z nich v Modestu a 21 v Sacramentu. Později se objeví také ve střední části USA a také na východním pobřeží. Lehké produkty značky Frito-Lay, jako jsou chipsy, lupínky a podobně, budou těmito vozy rozváženy na trase dlouhé 425 mil (684 km). Podle prvních testů vozy dojíždí s akumulátorem stále nabitým na 20 %, tedy by se celkový dojezd měl v takovém případě pohybovat dokonce někde kolem 530 mil (přes 850 km). Nabití vozu pak trvá 35 až 45 minut.

Pokud jde ale o těžší náklady, jako jsou nápoje, vozy budou nejprve jezdit jen kratší trasy o délce 100 mil (cca 160 km), nicméně plánuje se nasazení i na dlouhé trasy mezi 400 až 500 mílemi (640 až 800 km). Ostatně test plně naloženého tahače Semi provedený samotnou Teslou ukázal, že by se dojezd i takového vozu měl pohybovat někde okolo 850 km (805 km zvládl na 94 % baterie). O'Connell dodal, že nemá zatím žádné informace o tom, kdy budou na trhu varianty s kratším dojezdem 300 mil (480 km), nicméně řekl, že až se objeví, do flotily je také zařadí. Jak vidíme, i 800km dojezd Semi může být pro některá nasazení mnohem více, než je potřeba, nicméně kdo ví, zda společnost po větších zkušenostech s vozy nezmění názor. Pepsi si plánuje nechat vozy po dobu 7 let a ujetí milionu mil (1,6 mil. km). Počítá tak s ročním nájezdem okolo 230 tisíc km.

Samotná Tesla nepomohla s financováním nákladních aut nebo nabíječek, ale pomohla s jejich návrhem a dodala solární elektrárny i záložní baterie pro ně. Ty by tak měly být částečně soběstačné (v Kalifornii to není kvůli poloze a počasí pro soláry až tak velkým problémem jako v jiných částech světa) a díky bufferům nebýt takovou přítěží pro elektrickou soustavu.