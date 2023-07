Perovskitové solární články od NUS dosáhly rekordní účinnosti 24,35 %

Vývoj perovskitových solárních panelů pokračuje a po 14 letech vývoje na National University of Singapore (NUS) bylo dosaženo dalšího významného kroku. Vědci oznámili, že se jim ve své kategorii podařilo dosáhnout rekordní účinnosti 24,35 % na aktivní ploše 1 cm2 (předchozí rekord činil 23,7 %). Jde tedy jen o velmi malou plošku, na které se obvykle měří účinnost nových článků. Pochopitelně u případných reálných produktů s mnohem větší plochou bychom museli počítat s nižšími hodnotami.

Vědci využili nového rozhraní, které přináší vylepšené optické, elektrické i chemické vlastnosti. Výsledkem je vyšší účinnost i životnost, která je stále slabou stránkou většiny perovskitových článků. Bohužel ale nevíme přesně, jaké životnosti vlastně dosahují. Článek nicméně obsahuje graf externí kvantové účinnosti (EQE), která dosahuje hodnot přes 90 % v rozsahu vlnových délek od zhruba 350 až po 800 nm. Vědci se ještě nechali slyšet, že nyní vyvíjejí technologie pro akcelerované stárnutí článků, aby mohli lépe ověřovat životnost a přinést na trh solární panely, které by měly vydržet okolo 25 let. Také by měly dosahovat vysoké účinnosti (i když asi ne až tak vysoké jako u nynějšího rekordu) i na mnohem větších plochách. To jsou ale zatím jenom plány a zda se jich povede dosáhnout, teprve uvidíme v budoucnu.