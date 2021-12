Perovskitové solární články s invertovanou strukturou dosáhly 23,7% účinnosti

Vlastnosti perovskitových solárních článků jdou velmi rychle kupředu. Před rokem a půl jsme se pohybovali kolem 16-18% účinnosti, nyní tu máme články s 23,7% účinností, a to při použití invertované struktury (p-i-n proti tradiční n-i-p), která obvykle vede k horším výsledkům. Konkrétně se o to postarali vědci z Technische Universität Dresden v Německu a Universita degli studi di Pavia v Itálii. Ti zapracovali na obou transportních vrstvách, jak na rozhraní vrstev elektronových děr s nedostatkem elektronů a perovskitové (HTL), tak na rozhraní vrstvy perovskitové a elektronové s přebytkem elektronů (ETL).

Na tomto rozhraní byly vyzkoušeny různé materiály PEAI, Cl-PEAI a F-PEAI. Poslední varianta se ukázala být nejvhodnější. Zatímco referenční verze bez použití této úpravy dosahovala maximálně 21,58% účinnosti, PEAI na obou vrstvách HTL i ETL zvýšilo účinnost na 22,04 %, Cl-PEAI na 23,07 % a F-PEAI na 23,72 %. Palčivou otázkou bude stejně jako u všech dalších perovskitů životnost. Referenční verze bez úpravy měla po 2000 minutách (33,3 hodinách trvalého nasvícení) výkon na 90 % maxima, což pro praktické nasazení zdaleka nestačí. Bylo by to málo, i kdyby šlo o 2000 hodin (u nás by to odpovídalo asi 1,5 roku). Naproti tomu verze s jakoukoli variantou PEAI po této době nevykazovaly žádný znatelný úbytek efektivity. Chtělo by to ale rozhodně dlouhodobější test.

