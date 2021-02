Perseverance dosedl na povrch Marsu, co bude následovat?

Perseverance zvládl svůj sestup na Mars stejně bravurně jako Curiosity, jenž bude nyní zřejmě v pozadí zájmu vzhledem k tomu, že Perseverance je mladší, lepší a pohybuje se na potenciálně zajímavějším místě, čili v bývalé deltě řeky v kráteru Jezero, který dříve býval, ehm, jezerem. Jedná se o oblast o průměru cca 45 km, kde bychom dle vědců zhruba před 3,5 miliardami let narazili na vodu, ale to nám jistě nový rover může ještě potvrdit a upřesnit.

Radarová data z této oblasti jsou velice výmluvná a napovídají, že Perseverance by zde měl narazit na velice zajímavé vzorky, které ještě více odhalí minulost Marsu.

NASA bohužel zatím zveřejnila jen černobílé snímky ze servisní HazCam, ale musíme jí dopřát nějaký čas na to, aby rover mohla celkově připravit pro jeho další úkoly, které budou bezpochyby představovat i panoramatické prozkoumání nejbližšího okolí.

Perseverance ale pracoval už při svém sestupu na povrch Marsu. Jeho senzor Mars Entry, Descent, and Landing Instrumentation 2 (MEDLI2) při průletu atmosférou sbíral údaje o jejím složení a ve velice dobrém světle se ukázal systém Terrain-Relative Navigation, který rover autonomně naváděl na předem určené místo přistání, aniž by se rover potřeboval na chvíli usídlit na oběžné dráze Marsu. Zkrátka to byl přímý let od startu do cíle a v obou případech jde o velice důležitou zkušenost i data pro budoucí mise včetně těch čítajících astronauty.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Co dalšího ale můžeme očekávat? Především další snímky, a to včetně těch, které byly pořízeny ještě při sestupu roveru a NASA by je měla ukázat snad ještě dnes. Ale snímky to nekončí, příští týden by už měl být k dispozici panoramatický pohled na celé okolí roveru a dokonce i video ve slušném rozlišení. Přece jen už nežijeme v roce 2011, kdy startoval Curiosity.

Pro NASA JPL ale budou stěžejní ne snímky, ale "rozbalení" roveru, čili hlavní robotické ruky, antény a navázání přímé komunikace se Zemí. Vedle toho se bude také pochopitelně i zkoumat kondice roveru a jeho přístrojů, zda vše v pořádku přežilo start, let i sestup a následovat bude upload softwarové výbavy, instrukcí a první zkušební rozjezd.

A až bude Perseverance řádně zprovozněn, přijde řada na často zmiňovanou první marťanskou helikoptéru, neboť v jejím případě není na co čekat. NASA tak bude hledat vhodné místo, kde ji zpod břicha roveru umístí na zem a my snad budeme moci z jeho i jejího pohledu sledovat, jak poprvé na cizí planetě vzlétne lidmi vyrobený předmět.



