Perseverance prošel zkouškami ohně, ledu, světla a zvuku

Poctivé zkoušky, které prokáží, zda Perseverance dokáže přežít let na Mars, a to především zátěž při startu rakety a nakonec při průletu atmosférou a přistání, jsou naprosto nezbytné. Při letu meziplanetárním prostorem také začne na rover působit všudypřítomné kosmické a sluneční záření, k němuž se na povrchu Marsu přidá ještě prach a neustálé výrazné změny teplot.

My se tak můžeme podívat na souhrnné video, které ukazuje, jaké testy Perseverance podstoupil, a to už v druhé polovině předchozího roku, kdy ještě nebyl zcela smontován do finální podoby, ale už k ní mnoho nechybělo.

Vidíme tu jednak usazení tzv. Sky Crane, čili raketového jeřábu, který se s roverem v podvěsu snese nad povrch Marsu, jemně odhodí svůj náklad a odporoučí se havarovat opodál. Pak už následují samotné testy, jako například vibrační test, který vyzkoušel odolnost roveru, jež bude vyžadována především při startu rakety. Pak jde o rozložení závěsů kol, které je až překvapivě tvrdé a rychlé, atd.

Rover také bude muset odolat velice hlasitým projevům raketových motorů, a tak byl uzavřen do speciální akustické komory v JPL a vystaven vysoce výkonným reproduktorům, které na něj posílaly náhodné vlny s intenzitou až 143 decibel, což zhruba odpovídá blízkému poslechu proudového motoru a Perseverance byl takto mučen celý den s průběžnými prohlídkami, zda se náhodou něco nezačalo uvolňovat či odpadávat. Řada konektorů pak skutečně musela být lépe připevněna a některé kabely dokonce vyměněny.

test nadzvukového 21,5m padáku pro sestup Perseverance atmosférou Marsu

Mimořádně náročné testy prodělal také nadzvukový padák, který bude mít na začátku příštího roku za úkol zbrzdit sestup roveru. Testován byl pomocí raket Black Brant IX odpalovaných z Wallops Flight Research Facility ve Virginii a v rámci posledního a nejnáročnějšího testu musel vydržet zátěž 37 tun. Stanovil tak rekord pro nadzvukové padáky a vydržel o 85 % vyšší zátěž, než jaká se předpokládá při rozvinutí v atmosféře Marsu.

NASA také vyzkoušela speciální hmoždíř, v němž bude padák vyrobený z kevlaru, nylonu a Technory uložen a nakonec vystřelen pomocí pyrotechnické nálože, a to musí zvládnout při různých (nízkých i vysokých) teplotách s tím, že padák je zabalen tak pečlivě, že dosahuje objemové hmotnosti dubového dřeva (viz animovaný gif ve zdroji aktuality).

Perseverance samotný musel projít ještě zkouškou světla ve vakuové komoře, kde odolával výkonným xenonovým lampám po celý den. Jde o důležité testy zvláště pro citlivé vybavení roveru, dle nichž se nastavuje tepelný model a poté se už mohlo při simulované marsovské atmosféře s 1% hustotou zemské atmosféry přikročit k tepelnému testu. Při něm musel rover vydržet týden při teplotě -130 °C, aby bylo ověřeno, že přežije i ty nejchladnější noci na planetě, a přitom zvládne běžně fungovat, čili ovládat své hlavní rameno a antény, pohybovat se a dokonce i spolehlivě umístit na zem svou Mars Helicopter.

Nyní se už Perseverance pomalu připravuje na start a NASA uvádí, že nezávisle na jeho přesném datu je přistání plánováno na konkrétní den, a to 18. únor 2021, kdy rover sestoupí do kráteru Jezero.

