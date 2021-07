Perseverance začal na Marsu pátrat po známkách zaniklého života

Perseverance tak začal už pořádně využívat svou robotickou ruku, na jejímž konci nese svou důležitou a velice objemnou přístrojovou výbavu, kterou tak dokáže přiblížit ke zkoumaným objektům. Začíná tak už zkoumat okolní horniny v kráteru Jezero a zaměřuje se na ně svými fotoaparáty, které dokáží pořídit snímky s vysokými detaily, ale jsou tu také přístroje pracující s rentgenovým a UV zářením.

snímek přístroje WATSON

Jde například o PIXL , Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry, který už při své kalibraci ukázal slibné výsledky. Perseverance si s sebou totiž veze pro řadu svých přístrojů vlastní kalibrační cíle, přičemž PIXL využil ten svůj už v době, kdy byl pokryt jemným prachem, jehož složení se pak ve výsledcích ukázalo. Čili ještě před tím, než PIXL opravdu začal pracovat, získala NASA dosud nejkvalitnější informace o složení místního prachu. Takže se můžeme těšit na to, co se dozvíme ze zkoumání slibných cílů a možná že právě díky tomuto přístroji se ukáže důkaz o existenci života na Marsu, pokud tam samozřejmě vůbec kdy byl.