Philips 24B1D5600: klasický monitor doplněný o displej z e-papíru

Společnost Philips představila nový monitor s názvem Dual Screen Display 24B1D5600, který napovídá jeho úhlopříčku, 23,8" (60,5 cm). Na dnešní dobu jde tedy o dosti malý monitor. Zajímavý je však tím, že nemá jeden, ale dva displeje. Tím druhým je totiž obrazovky využívající elektronického papíru, což se může hodit při čtení delších textů, neboť e-papír nezatěžuje tolik oči jako čtení na klasickém monitoru. Druhý displej lze natočit o 45° a zlepšit tak úhel pozorování. Oba displeje však vyžadují vlastní napájení a vlastní připojení k PC, jde tedy o dva separátní monitory, které jsou k sobě "přimontovány" do jednoho celku. K tomu, aby se dal druhý displej využívat a např. na něj přetahovat dokumenty, poslouží aplikace SmartRemote.



Hlavní displej je vcelku obyčejný 23,8" panel IPS s rozlišením 2560×1440 pixelů a obnovovací frekvencí 75 Hz. Má podsvícení bílými LED, dosahuje standardního kontrastu 1000:1, max. jasu 250 nitů a odezvy 4ms (GTG). Jde o 8bitový monitor, který je ale ve skutečnosti 6bitový a k 8bitovým barvám si dopomáhá technologií FRC. Zvládá však pokrýt 99 % prostoru NTSC a 99,8 % sRGB. V jeho případě tu máme DisplayPort 1.2 a USB-C (DP-Alt, PD do 90 W), USB hub přidává 4 downstream porty USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) a jeden upstream. Nechybí ani ethernetový konektor a možnost montáže na zeď díky VESA 100×100mm.

Pokud jde o druhý displej z elektronického papíru, tak ten má 13,3" úhlopříčku a poměr stran 3:4. Jeho rozlišení je 1200×1600 pixelů a nabídne dokonce o trochu větší jemnost než hlavní obrazovka. Dosahuje totiž 150 ppi (0,169mm pixely), zatímco hlavní má 123 ppi (větší 0,2058mm pixely). Pokud hlavní displej nepřesvědčí počtem barev, tak tento už vůbec ne, což u e-papíru není nic překvapivého. Podporuje jen šedou škálu, a to ve 4 bitech (16 odstínů šedi). V tomto případě tu máme jen port USB-C (DP-Alt, 15W out + 65W in PD).

Celek lze výškově nastavit ve 100mm rozsahu, do stran lze natočit v rozsahu +/-45°a naklonit lze od -5° do +23°. Spotřeba činí 26 W, v ECO režimu pak 18,5 W. Hovoří se o ceně 1649 USD.