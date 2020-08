Philips 279C9: nový 27" 4K monitor s 10bitovými barvami

Novinkou ve výrobním programu společnosti Philips je nový monitor 279C9. Má 27" IPS panel podsvícený bílými LED. Poměr stran je tradičních 16:9 a máme tu UHD rozlišení 3840×2160 pixelů při 60 Hz přes HDMI, resp. 75 Hz přes Display Port. Navíc je tu i podpora AMD FreeSync, nejde však o herní monitor. Ten je určen spíše pro grafickou práci (např. CAD systémy). Jeho odezva GTG činí 5 ms. Dosahuje maximálního jasu 400 cd/m3 a najdete zde i podporu DisplayHDR 400. Na IPS monitor potěší i vyšším kontrastem 1300:1, pozorovací úhly 178° jsou pak tradiční.



Philips 279C9 zvládá 10bitové barvy (1,07 miliardy barev) a pokrývá 90,7 % barevného gamutu NTSC a 109 % sRGB. Samozřejmostí jsou i režimy pro potlačení blikání (flicker free), modrých odstínů (LowBlue) a je zde i režim EasyRead. Pokud jde o vstupy, máme tu jeden Display Port 1.4 a dvojici HDMI 2.0. Dále tu máme čtveřici USB-A 3.2. Je zde i podpora BC1.2 a PD 3.0 s až 65 W.

Co se týče polohovatelnosti, výškově je to možné o 130 mm, otáčení je možné o 175° do obou stran, sklápět lze od -5° do +20°, nechybí ani funkce pivot a VESA 100×100mm (možnost montáže na zeď/rameno). Spotřeba monitoru činí 25,72 W, v pohotovostním režimu pak 0,5 W. Hmotnost bez stojanu činí 4,25 kg, s ním pak 5,85 kg. Koncová cena byla stanovena na 13.913 Kč s DPH (529 EUR).

Ceny souvisejících / podobných produktů: