Philips 498P9 Brilliance: jeden monitor namísto dvou

Philips 498P9 Brilliance má tak plochu s úhlopříčkou 49 palců a poměrem stran 32:9, přičemž jeho nativní rozlišení je 5120 x 1440, což už je tedy řádná nudle. Nejde přitom o panel primárně pro hráče, ale pro pracanty, i když se dočkáme i synchronizace a mírně zvýšené obnovovací frekvence.

Vypadá to tak, že i na 498P9 Brilliance si budeme moci dobře zahrát, pokud ovšem naše sestava zvládne nakrmit rozlišení 5120 x 1440, které už svým počtem pixelů nemá do Ultra HD moc daleko. V případě takovéhoto panelu už také velice přijde vhod zakřivený displej, a to s hodnotou 1800R.

Výrobce použil panel typu VA s vysokým kontrastem 3000:1, který dosahuje odezvy 5 ms GtG a maximálního jasu 450 nitů. Slibuje také přesné barvy s DeltaE < 2 a slušné pokrytí barev (sRGB 121 procent, AdobeRGB 91 procent). Maximální obnovovací frekvence řízená pomocí Adaptive-Sync pak činí 70 Hz.

Takový monitor pochopitelně nesmí postrádat možnost zapojení a využití více zdrojů signálů najednou (MultiView) a také tu máme integrovaný KVM přepínač. Mezi rozhraní pak patří DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 b x 2, USB hub s USB 3.2 x 2 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream + 1 fast charge B.C 1.2) a výstup na sluchátka. Nakonec tu máme dva 5W reproduktory.

Stojan monitoru je flexibilní s nastavením výšky v rozsahu 130 mm a samozřejmostí je podpora VESA držáků (100 x 100). Philips Brilliance 498P9 bude k dispozici od příštího měsíce za cca 820 eur.

