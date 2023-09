Philips uvádí 27" monitor Creator Series pro tvůrce se 4K rozlišením a IPS Black

Společnost Philips představila nový monitor Creator Series 27E2F7901 pro tvůrce obsahu. Jde o 27" model s panelem IPS Black, který se může chlubit nadprůměrným kontrastem 2000:1. Monitor má UHD 4K rozlišení 3840×2160 pixelů při standardních 60 Hz (není to tedy monitor cílené na hráče, nicméně podporuje Adaptive Sync), má i slabší 4ms odezvu GTG. Jas může dosahovat 400 nitů, takže je podporováno i DisplayHDR 400. Novinka je sice 10bitová, ale to řeší pomocí FRC (jde tedy o 8bit+FRC). Pokrývá 98 % prostoru DCI-P3, 100 % sRGB, 100 % Rec.709, 110,5 % NTSC a 108,6 % Adobe RGB. Výrobce slibuje vysokou barevnou přesnost Delta E<2, k dispozici je režim LowBlue, dedikovaný režim sRGB i EasyRead.



Mezi porty najdeme jeden HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, USB-C (DP-Alt, 96W PD), jeden upstream USB-C 3.2 Gen2 (10Gbps) a čtveřici dalších USB-A a ještě jeden USB-C (15W PD). Aby toho nebylo málo, je zde i výstupní DisplayPort pro řetězení monitorů. Monitor podporuje funkci KVM Switch i PIP/PBP. Pokud jde o polohovatelnost, výškově to jde ve 130mm rozsahu, náklon je možný od -5° do +20°, do stran pak +/-45°, k dispozici je i funkce pivota a možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Typická spotřeba monitoru činí 26,6 W. Cena novinky byla stanovena na 499,99 USD.