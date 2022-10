Philips uvedl monitory s webkamerou a dokovací stanicí s USB-C a RJ-45

V nabídce monitorů značky Philips se objevuje trojice nových pracovních modelů. Ty nabízí několik užitečných funkcí jako např. RJ-45 přes USB-C. Na počítači tak nemusí být síťový port (např. na notebooku) a síťové připojení jde do monitoru, který jej přepošle přes USB-C do počítače. Dále tu máme např. KVM Switch nebo MultiView (PIP/PBP). Všechny monitory jsou vybaveny také integrovanou webkamerou s 5MPx rozlišením. Ta má funkci potlačení hluku na mikrofonu a nechybí ani 5W reproduktory. Nepřekvapí dnes ani podpora Windows Hello. PowerSensor zjišťuje přítomnost uživatele a případě vypne monitor, čímž má snížit spotřebu až o 75, resp. 80 % dle monitoru.



Nejmenší z novinek je 23,8" IPS model 24B1U5301H . Má Full HD rozlišení 1920×1080 pixelů při 75 Hz. Nabídne 4ms odezvu GTG, jas 300 nitů, kontrast 1000:1 a 8bitové barvy. Pokrývá 88 % barevného prostoru NTSC a 105 % sRGB. Máme tu jeden HDMI 1.4, DisplayPort 1.4, USB-C (DP-Alt, PD 90W) a možnost řetězení monitorů díky dalšímu portu DisplayPort na straně. Dále je tu 4× USB-A 3.2 Gen2 (10Gbps), jeden normální USB-C (PD 15W) a USB-B. Monitor je výškově nastavitelný ve 150mm rozsahu, umí náklon o -5° až +30°, otočení o +/-180° a je tu funkce pivot. Spotřeba činí 15,3 W.

Dále tu máme 27" verzi 27B1U5601H. Jeho rozlišení je 2560×1440 pixelů, frekvence je max. 75 Hz. I zde máme 4ms odezvu GTG, jas je trochu vyšší s hodnotou 350 nitů, kontrast je pak tradičně 1000:1. I tento monitor je 8bitový. Pokrývá 89 % prostoru NTSC a 101 % sRGB. Najdeme tu stejné porty HDMI 1.4, DisplayPort 1.4, USB-C pak nabídne DP-Alt a PD se 100 W. I tento monitor podporuje řetězení a nabídne stejný USB hub 4×USB-A + USB-B + USB-C. Stejná je i polohovatelnost, nicméně spotřeba se zvýšila na 21,5 W.