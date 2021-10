Phison o budoucích SSD: aktivní chlazení, L4 cache, vysoká spotřeba

Aktuálně má Phison na trhu pro spotřebitelské modely SSD především kontroler E18, který je použit i na zbrusu nových Kingston KC3000 pro PCIe 4.0. Nyní se ale chceme bavit o budoucnosti SSD, jak ji nastínil CTO Sebastien Jean a jde o chystané kontrolery pro PCIe 5.0, 6.0 a dokonce i 7.0.

Jako první budou samozřejmě následovat SSD pro PCIe 5.0, jež se mají dostat k zákazníkům už příští rok, ale to samozřejmě nemusí být ještě nic pro běžné spotřebitele. Již nyní ale má firma dobrý přehled o tom, jaké budou další produkty pro ještě rychlejší verze PCIe, osatně vývoj nového designu SSD kontroleru trvá 16 až 18 měsíců, ovšem vývoj příslušných technologií začíná ještě o dva či tři roky dříve. Čili už dnes se pracuje na produktech, které uvidí světlo světa až někdy v roce 2026.

Co ale můžeme očekávat od SSD pro PCIe 5.0? Bude to propustnost na úrovni jednoho kanálu DDR4-2133, čili cca 14 GB/s, což už bude dost na to, aby se taková úložiště dala použít dokonce i jako L4 cache. Dnes mají procesory běžně na pozici LLC (Last-Level Cache) paměť L3 cache sdílenou několika nebo všemi jádry procesoru, čili L4 dle představ Phisonu by už nebyla součástí procesoru a je otázka, zda ji AMD či Intel vůbec chce využít a označovat. Ostatně v paměťové hierarchii je obvyklé, že čím vyšší úroveň cache, tím nižší výkon, ale naopak vyšší kapacita. Cache na SSD by toto ale nesplnila, neboť rozhodně nebude rychlejší než RAM (a zvláště DDR5), takže toto vyjádření můžeme brát s rezervou.

V budoucnu ale bude výkon SSD dále růst, i když Jean počítá s tím, že se v případě PCIe 7.0 může zredukovat počet linek z obvyklých 4 na 2, ale i to bude stačit. Důležitou roli také už v té době mají hrát API jako MS DirectStorage, čili jednoduše hardwarově akcelerované zpracování čtených dat, aby se jejich přívalem z rychlých SSD nezahlcoval hlavní procesor.

Pokud jde o spotřebu a chlazení, Phison výrobcům SSD pro PCIe 4.0 doporučuje využití chladiče, ovšem v případě kontrolerů pro PCIe 5.0 už to bude přímo nutnost, čili ve hře je i aktivní chlazení. Ostatně SSD pro PCIe 5.0 už mají mít v průměru výdej tepla kolem 14W a v další generaci se tato hodnota rovnou zdvojnásobí. A těžko si představit malé a elegantní chlazení M.2 kartičky tvořící 28 W odpadního tepla, takže by tu zřejmě bylo nutné už nasadit heatpipe pro odvod tepla stranou. I proto se už vyvíjí nová rozhraní a nové sloty s cílem umožnit provoz SSD při cca 50 °C, aby nebyla překročena hranice 80 °C, neboť takové teploty už pro paměti NAND Flash nejsou dobré.



