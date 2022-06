Plastové procesory se mohou uplatnit všude, přijdou na desetníky

Plastové čipy nejsou v podstatě žádná novinka, pokud jde například o tzv. nositelnou elektroniku, jež je součástí oděvů a v takovém případě lze velice ocenit její ohebnost. Jde tu ale také o cenu, ostatně i takové křemíkové čipy, které jsou tvořeny starými technologiemi, jsou dnes relativně drahé, ovšem obvykle jde také o příliš složité čipy na to, aby mohly být vyrobeny na základě plastového waferu s akceptovatelnou výtěžností.

Zde jde ovšem o velice jednoduché čipy, jejichž výrobní cena se má pohybovat v řádu jednotek haléřů, a dle společnosti PragmatIC Semiconductor by se tak mohly nasadit i ve velice levných produktech. Mluvíme konkrétně o čipech Flexicore, prototypech spadajících do skupiny FlexiArm, které využívají jádra ARM M0 skládající se celkově z cca 56 tisíc tranzistorů. Mimochodem, procesor Intel 8086 je založen na cca 29 tisících tranzistorů, čili o až tak jednoduché čipy zase nejde, nicméně v této praktické implementaci se přistoupilo k řadě zjednodušení, díky čemuž počet tranzistorů rapidně klesl.

Cílem společnosti PragmatIC ve spolupráci s University of Illinois Urbana-Champaign tak bylo vytvořit postup pro výrobu plastových čipů s takovou výtěžností, aby se dosáhlo minimální ceny. Šlo se tak cestou redukce celkové výbavy, čili nejde o 32 a ani 16bitové čipy, ale o 8 a 4bitovou logiku, která bude zpracovávat jednu instrukci za takt. A pokud jde o samotnou výrobní technologii, firma PragmatIC si vypůjčila od výrobců LCD panelů známou IGZO (indium gallium zinc oxide), která je již řadu let zavedená a vyspělá. Plast s elektronikou díky tomu může být ohnut s poloměrem pouhého milimetru.

Zatím byl vytvořen 4bitový prototyp procesoru Flexicore ve tvaru čtverce s hranou 5,6 mm, který je složen z pouhých 2104 tranzistorů, což už je srovnatelné spíše s čipem Intel 4004 (~ 2300 tr.). Díky tomu bylo dosaženo výtěžnosti přes 80 procent, což umožní výsledné procesory tvořit v ceně necelé jedné pence. Právě to je cíl firmy PragmatIC, jejž se zatím s 8bitovou verzí Flexicore nepodařilo dosáhnout.

Nové výsledky budou prezentovány i později v tomto měsíci na International Symposium on Computer Architecture, kde by firma PragmatIC měla prozradit více o svých plánech do budoucna.