Platné výsledky z CPU-Z ukazují 50% nárůst výkonu mezi 12600K a 11600K

Server VideoCardz poukazuje na nové ověřené výsledky testu zabudovaného v utilitě CPU-Z, respektive testů, neboť procesor Core i5-12600K už byl vyzkoušen alespoň třikrát na různých sestavách, což ukazuje na to, že už zřejmě začalo jeho testování v rámci budoucích recenzí.





Jedná se o CPU se šesti silnými jádry Golden Cove na 3,6 až 4,9 GHz čtyřmi slabšími Gracemont na 2,8 až 3,7 GHz. Právě slabší jádra by 12600K měl nabídnout jako jediný model Core i5 z generace Alder Lake-S a díky nim tak lze očekávat zajímavý vícevláknový výkon.

Někdo by však mohl raději sáhnout po modelu Core i5-12400, který přijde na trh později a právě ten by zase měl tvořit ještě levnější nabídku pro systém se šesti fyzickými jádry.

Core i5-12600k skutečně dosáhl taktu až 4,9 GHz, a to v rámci jednoho testu provedeného na nejnovější verzi CPU-Z (1.98), přičemž všechny testy byly provedeny na sice různých pamětech z hlediska výrobců, ale ve všech případech šlo o DDR5-4800.

Výsledky se pak pohybují mezi 760 a 773 body (1 vlákno) a 7156 a 7220 body (všechna vlákna), čili na jednovláknový výkon tohoto procesoru nemá žádný aktuální procesor x86, neboť všechny končí s odstupem pod hranicí 700 bodů. V případě celkové zátěže je to už pochopitelně jiné, ale lze říci, že cca 7200 bodů řadí Core i5-12600K mírně nad Ryzen 7 5800X i nad Core i9-11900K (oba cca 6500 - 6600 bodů) a pokud jde o srovnání s Ryzenem 5 5600X a Core i5-11600K, oproti nim jde o poloviční nárůst výkonu.

Nyní už zbývá jen vyřešit otázky ceny, dostupnosti, vlivu pamětí DDR4 vs. DDR5 na výkon a samozřejmě si ještě počkáme na podrobnější testy, ovšem vypadá to, že z Rocket Lake-S se za dnešní ceny stane neprodejné zboží (pokud Alder Lake-S nebudou neúměrně předražené) a AMD by možná mohlo být donuceno zlevnit. To se však samozřejmě teprve ukáže, neboť neznámých proměnných je tu ještě dost a patří mezi ně třeba i reálné ceny nových desek.



