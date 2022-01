Pluto by dle studie mělo být opět uznáno za planetu a není v tom samo

Nově zveřejněná práce Moons are planets: Scientific usefulness versus cultural teleology in the taxonomy of planetary science tak argumentuje, že Pluto bylo vyřazeno ze seznamu planet spíše na základě astrologie než opravdové astronomie, což je poněkud odvážné tvrzení.

Je dobře známo, že Pluto dle IAU nesplňuje všechny tři potřebné podmínky. Má sice kulatý tvar a je samo na oběžné dráze kolem Slunce, ale už neplatí, že vyčistilo svou oběžnou dráhu od ostatních velkých objektů. Ve skutečnosti za Neptunem existuje dost jiných objektů, které by jinak mohly stejně jako Pluto splňovat definici planety, ale třetí podmínku nemůže splnit žádný z nich. Ostatně právě proto byla stanovena, neboť pak bychom tu neměli jen osm či devět planet, ale třeba rovnou desítky.

Snaha vrátit Pluto mezi planety přitom není vůbec nová a v podstatě tu existuje přetrvávající odpor mezi astronomy, kteří nikdy nepřijali rozhodnutí IAU a ve svých pracích stále označují Pluto za planetu. Vlna na jeho podporu se přitom zvedla zvláště poté , co kolem něj prolétla sonda New Horizons, která ukázala, o jak komplexní svět jde. Pluto má i vlastní tenkou atmosféru, možná podpovrchový oceán a jde o geologicky poměrně složitý objekt.

Autoři nové studie by se přitom nebránili ani tomu, kdyby se i některé velké měsíce naší soustavy dostaly mezi planety. Jak je to ale s onou astrologií a astronomií? IAU totiž měla dle námitek podlehnout nevědecké "lidové taxonomii", aby značně zjednodušila obrázek našeho Slunečního systému, kde má osm známých planet stejně jako v astrologii výsadní postavení. Tím ale prý v důsledku spíše poškodila vědu a pokřivila pohled veřejnosti, takže správně by se nemělo bránit tomu, aby v našem systému bylo ve skutečnosti mnohem více planet. Kde by se ale měla udělat tlustá čára, to není zrovna jasné, ale stejně tu jde v podstatě jen o problém názvosloví.



Ceny souvisejících / podobných produktů: