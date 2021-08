Po 25 letech přichází remasterovaný Quake

Quake přišel na trh v roce 1996, čili akorát v době nástupu 3D akcelerátorů a rozmachu firmy 3Dfx, která ovšem o několik let později zkrachovala. V té době jsme mohli jako na svatý obrázek koukat na GLQuake, port využívající knihovnu OpenGL s úžasnou grafikou, nad níž si ovšem dnes leckdo leda tak odplivne.

Nyní byl na virtuálním QuakeConu představen remaster této hry , což znamená, že lze očekávat jen menší změny a určitě ne zcela přepracovanou grafickou stránku. 3D akcelerace tu samozřejmě je a vedle toho podpora vysokých rozlišení až do 4K, ale jinak hra vypadá velice podobně jako za starých časů včetně textur a modelů.

Nicméně do grafické stránky se ale přece jen sáhlo a vylepšeny byly prý dokonce právě i modely, i když to zrovna není moc vidět. Vedle toho tu také máme dynamické stíny, antialiasing, motion blur a jistou interpolaci modelů, čímž se asi myslí jejich animace.

Podporován je také crossplay na mnoha různých platformách:

PC:

Steam

Bethesda Launcher

Microsoft Windows Store

Konzole:

Xbox One

Xbox Series X/S (zatím jen v režimu kompatibility, ale nativní verze přijde brzy)

PlayStation 4

PlayStation 5 (zatím jen v režimu kompatibility, ale nativní verze přijde brzy)

Nintendo Switch



Tvůrci také nezapomněli na ikonický soundtrack od Reznora z Nine Inch Nails, který je přímou součástí hry, dále tu je také možnost multiplayeru až 4 lidí na rozdělené obrazovce a zbrusu nová epizoda "Dimension of the Machine". Cena hry byla stanovena na 10 dolarů.



Více se dozvíte na stránkách Bethesdy

