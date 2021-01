Počet hráčů Cyberpunku 2077 na Steamu se snížil už na šestinu

Herní společnosti dobře ví, že dnes je velice vhodné tvořit nadčasové tituly, které budou lidi bavit dlouhé roky, díky čemuž přinesou nové zákazníky a ty staré přimějí k dalšímu utrácení. Způsoby, jak toho docílit, se liší a CD Projekt Red očividně vsadil na to, že Cyberpunk 2077 bude v tomto ohledu nový Zaklínač 3, čili kvalitní hra, k níž se lidé budou stále vracet.

Nejde tak o Live Service, jako spíše o to, zda hráče bude bavit vracet se do světa Cyberpunku 2077 i po dohrání hlavního příběhu, aby zkoušeli nové věci či případně rozehráli příběh znovu za jinou postavu a těšili se na chystané expanze. Do toho si ovšem samotní CDPR hodili vidle tím, že na trh dodali ve více ohledech nehotovou hru, kterou nyní musí látat, a nemohou se plně věnovat jejímu dalšímu vylepšování nad rámec toho, co měla hra představovat už hned po svém vypuštění na trh.

Jistým měřítkem zájmu lidí o Cyberpunk 2077 jsou statistiky , které ukazují, kolik hráčů za den si jej spustí a zahraje. Ty ukazují, že pouze na Steamu si hru v prvních dnech spustilo přes milion hráčů a nedlouho poté začaly počty klesat a v novém roce už usídlily pod hranicí 250.000. Graf ale ukazuje jen čísla do 4. ledna, přičemž nejčerstvější údaje už ukazují, že počet hráčů v tomto týdnu klesl už na cca 155 tisíc.

Když si to srovnáme se Zaklínačem 3, pak ten začal mnohem skromněji, ale zatím to vypadá, že pád obliby Cyberpunku 2077 bude o to prudší. Ale pouze čas samozřejmě ukáže, zda tato novinka dokáže navázat na Zaklínače a jako on si udrží svou stabilní základnu hráčů. Ostatně i ten měl v prvním půlroce po svém vypuštění slušnou krizi.

Mimochodem, co se nám to v případě Zaklínače 3 stalo na konci roku 2019, kdy počet hráčů najednou vystřelil na rekordní počet? Jde jednak o dopad vánočních slev na Steamu, ale především o to, že odstartovala kampaň propagující Cyberpunk 2077 s tím, že ten byl původně slíben už na jaro 2020. Ovšem právě i zde je vidět , že počet hráčů z cca 100.000 v prvním měsíci klesl ani ne na polovinu, zatímco Cyberpunk 2077 je už nyní cca na šestině původního počtu.

Mnozí hráči ale jistě čekají na to, až bude hra patřičně vylepšena a ostatně ani nemusí trvat dlouho, než se objeví ve slevě. Cyberpunk 2077 tak jistě nezmizí z radaru, ovšem to už závisí především na tom, co s touto hrou provedou vývojáři. Ale je tu ještě něco, na čem závisí dlouhodobý úspěch, a sice šarm či mojo celé hry, respektive to, jak atraktivní je celý její svět a systém. Nabízí se tak otázka, zda má Cyberpunk 2077 vůbec šanci stát se stejným fenoménem jako Zaklínač 3.

