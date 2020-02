Podíl AMD mezi procesory dále roste napříč segmenty

Samo AMD se jako obvykle podělilo těmito údaji, které připravila společnost Mercury Research zabývající se průzkumem trhu. Jedná se o data za poslední kvartál předchozího roku a vypadají následovně.

V případě serverového trhu má AMD aktuálně podíl 4,5 procenta, přičemž na něm pochopitelně roste nejpomaleji i přes velice slušnou nabídku. Za rok si tak firma mohla připsat 1,4 procentního bodu a její podíl je aktuálně srovnatelný s tím, jaký byl naposledy v druhé polovině roku 2013. To už AMD nabízelo bulldozerové Opterony a bylo dávno na cestě ke krizi.

Co se týče desktopových procesorů, zde si AMD polepšilo na 18,3 %, a jedná se tak o nejvyšší podíl ze všech segmentů procesorů x86. Jenomže roční přírůstek je 2,4 procentního bodu, zatímco mobilní procesory jsou sice na 16,2 %, ale s přírůstkem celých 4 bodů. To znamená, že by jejich podíl mohl být v dohledné době už vyšší, pokud tento růst vydrží, což by skutečně mohl. AMD totiž má na trhu čerstvou rodinu mobilních procesorů generace Zen 2, které jsou velice dobré a každý ví, jak v desktopovém světě nástup Zen 2 prudce zvedl zájem zákazníků.

Poslední skupina Client představuje procesory pro OEM s odstupem kopírovala vývoj na trhu s mobilními procesory a celkový podíl AMD na x86 aktuálně činí 15,5 procent, což je nejvíce od konce roku 2013. I na tom je vidět celková setrvačnost trhu, neboť právě roky 2011 až 2014 patřily novinkám s architekturou Bulldozer, která zákazníky zrovna nenadchla a i zpětně ji můžeme vnímat i ve srovnání s Intelem jako mnohem slabší než to, co AMD nabízí dnes. A přesto jsou podíly ve všech segmentech stejné jako v letech 2013 až 2014. Nicméně tak jednoduché srovnání to není, neboť v něm nebereme v úvahu třeba výrobní kapacitu nebo celkovou změnu trhu, kde už bezpečně početně převládají mobilní PC.

Podíl AMD by měl do budoucna růst stále ve všech výše uvedených segmentech a nyní můžeme čekat na to, co předvede architektura Zen 3, která by se měla představit snad někdy na začátku léta. Ovšem reálná dostupnost bude spíše až na konci roku.

Ceny souvisejících / podobných produktů: