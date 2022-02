Podíl AMD mezi x86 CPU už dle Mercury Research přesáhl 25 procent

Mercury Research předkládá čísla, které server THW jako obvykle prezentuje ve svém grafu. Dozvídáme se, že celkový podíl firmy AMD na trhu s procesory x86 měl vzrůst na 25,6 procent, což znamená, že byl o 0,3 procentního bodu překonán rekordní podíl, jejž AMD dosáhlo už před 15 lety.





Jenomže když se podíváme na jednotlivé "složky", čili mobilní, desktopové a serverové procesory, zjistíme, že AMD rostlo jen v jedné, a to v serverové. V případě desktopových a mobilních procesorů naopak ztratilo, čili pak ale vypadá celkový nárůst poněkud podivně. Nicméně je tu ještě kolonka Client, kterou Mercury Research nyní už zvlášť nerozlišuje či nesleduje a Lisa Su přitom nedávno sdělila i to, že v případě Client CPU mělo její AMD zvýšit svůj podíl už sedmý kvartál v řadě.

Nicméně pokud jde o desktopové procesory, v této oblasti AMD opravdu nezáří, neboť od roku 2020 už ztratilo téměř čtyři procentní body a sestupná tendence už je jasně patrná. To je ovšem důsledek rozhodnutí firmy zaměřit se přednostně na ostatní segmenty. Desktopy už zkrátka nejsou tak významné, a to ve srovnání s notebooky, natož pak se servery. My to ostatně můžeme pocítit i na nabídce desktopových procesorů AMD pro DIY, která je poměrně chudá a v low-endu v podstatě neexistuje, pokud jde o moderní čipy.

Zde se přitom sluší upozornit na to, že nová konkurence od Intelu začala konečně ovlivňovat ceny procesorů AMD. Ještě v listopadu se takový Ryzen 5 5600G běžně prodával za 8 tisíc korun, zatímco dnes už jeho průměrná cena spadla na 6 tisíc, čili sehnat se dá i levněji. Rovněž Ryzen 5 5600X je aktuálně u nás nejlevnější v historii a už v celé řadě obchodů se dá sehnat za cenu pod sedm tisíc. Ta by navíc mohla dále padat.

AMD se bude muset také více snažit v případě mobilních procesorů, neboť i zde má v Alder Lake novou konkurenci. Ale také tu drží mnohem vyšší podíl než mezi desktopy, který navíc dlouhodobě spíše roste. Bez zaváhání ale roste podíl serverových procesorů, kde přitom AMD začínalo nástupem mikroarchitektury Zen v podstatě od nuly.

Zde se také značně liší čísla od Mercury Research a firmy IDC (via Omdia), jejíž průzkumy obvykle využívá samo AMD. Rozdíl je ten, že Mercury počítá prostě všechno včetně čtyř a vícepaticových serverů, síťové infrastruktury a edge, kde se AMD zrovna nepohybuje. IDC si namísto toho všímá tradičních jedno a dvoupaticových serverů, a tak není divu, že dle těchto počtů má AMD aktuálně podíl 18,3 procent (platí pro Q4 2021).