Podíl Windows 7 spadl pod čtvrtinu mezi desktopovými OS, příliš však neklesá

Server NetMarketShare tak aktualizoval své údaje, které se nyní týkají už i letošního května a lze v nich vyčíst, že podíl operačního systému se poprvé snížil pod 25 procent, což pochopitelně samo o sobě nic neznamená a my můžeme sledovat spíše celkový vývoj. Je totiž patrné, že Windows 7 mají řadu skalních fanoušků, kteří tento systém nechtějí opustit ani v době, kdy už pro něj od Microsoftu nedostávají pravidelnou podporu, čili ani bezpečnostní záplaty. Leda by byli ochotni si platit, což platí pro zájemce z řad firem.

Dle NetMarketShare byl podíl Windows 7 mezi všemi desktopovými systémy včetně Linuxu či Mac OS X právě před rokem ještě nad 35 procenty a poté postupně klesal k letošním lednovým 25,6 procent, čili od té doby spadl pouze velice mírně. To přitom pokrývá období, kdy se dal očekávat exodus posledních vytrvalců, kteří mají zájem o pravidelné aktualizace a především bezpečnostní záplaty, ale ti jako by tu téměř nebyli.

Stejná statistika navíc ukázala, že podíl PC s Windows 7 dokonce v první polovině tohoto roku mírně rostl, ale i tak se měnil jen mírně. Není ale vyloučeno, že se příští měsíc opět vyhoupne nad hranici 25 procent, což ale budeme moci brát spíše stále jako stagnaci v rámci tolerance.

V každém případě dnes ve světě běží stamiliony počítačů s Windows 7, z nichž velké množství nebude patřit do placeného programu ESU , takže budou stále více zaostávat ohledně bezpečnosti. A nevypadá to, že by jejich počet měl v blízké budoucnosti výrazně klesat a ke konci tohoto roku by se mohl jejich podíl pohybovat ještě kolem 20 procent, pokud můžeme odhadovat z dosavadního průběhu. Vypadá to tak, že PC s Windows 7 spíše postupně dosluhují, než aby byly aktivně nahrazovány novými stroji s novějším (či prostě jiným) systémem.