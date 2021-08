Podle Steamu je mezi hráči více GeForce RTX 3090 než Radeonů RX 6000

je tradičním průzkumem mezi uživateli platformya ačkoli není úplně přesný, dává docela zajímavý náhled na to, jaký hardware je používán mezi hráči. Na Redditu se nyní objevilo zajímavé vlákno , které poukázalo na to, že se dá zjistit podíl nových Radeonů RX 6000, které nejsou v celkové statistice. Ta totiž u grafických karet začíná od 0,15% podílu a na to nedosáhl ani jeden. Pokud se ale podíváte do statistiky verzí DirectX a jiných rozhraní, tyto Radeony už tam najdete. Konkrétně je to v sekci Vulkan Systems. A najdeme zde hodně zajímavá čísla.