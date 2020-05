Podniková SSD Samsung PM9A3 s PCIe 4.0 zvládnou až 6500 MB/s

Samsung nevyrábí jen spotřebitelská SSD. V nabídce má i podnikové SSD disky a do této třídy nyní míří nová řada PM9A3. Novinka využívá rozhraní PCI-Express 4.0, jsou zde 1xx-vrstvé V-NAND čipy 6. generace. SSD budou k dispozici ve třech různých formátech, tradičním M.2, které známe i ze spotřebitelských SSD, pak formátu U.2, který je naopak obvyklý u serverů, a výčet ukončuje neobvyklý formát E1.S. Jeho výhodou má být to, že umožní do jednoho serverového racku umístit více těchto SSD, čímž ve výsledku snižuje náklady.



V prodeji budou v kapacitách od 960 GB do 7,68 GB. Pokud jde o rychlosti, verze pro rozhraní M.2 budou výrazně pomalejší než varianty pro U.2 a E1.S. V jejich případě můžeme čekat 550 tisíc IOPS u náhodného čtení a 70 tisíc IOPS u zápisu. Sekvenční čtení pak může vrcholit hodnotou 3500 MB/s, zápis dosáhne maximálně 1750 MB/s. V případě U.2 a E1.S jsou hodnoty obvykle zhruba dvojnásobné. Náhodné čtení dosahuje 900 tisíc IOPS (+64 % proti M.2 verzím), zápis pak 180 tisíc IOPS (+157 %). V případě sekvenčního čtení tu máme 6500 MB/s (+86 %) a u zápisu pak 3500 MB/s (+100 %).

Ceny souvisejících / podobných produktů: