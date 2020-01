Podvodní robot poprvé autonomně odebral vzorek z mořského dna

Nezisková organizace Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) se zabývá širokým spektrem vědeckých témat, které jsou spojené s oceány, pobřežím a životem pod vodní hladinou. Tato organizace pracuje mimo jiné na vývoji robota, který sbírá vzorky z mořského a oceánského dna. Robot od WHOI se nyní může chlubit tím, že zvládl poprvé autonomně odebrat vzorek sedimentu z na minerály bohatého podloží u sopky blízko řeckého souostroví Santorini.

Aktivní podmořská sopka Kolumbo poskytla vhodné prostředí pro odběr vzorků a robot mohl pomocí robotického ramene odebrat vzorek ze dna. Podle Riche Camilli, vědce z WHOI, který spolupracuje s NASA na výzkumném programu zaměřujícím se na nové způsoby a technologie průzkumu planety, je odebrání vzorku bez vedení lidským operátorem velkým krokem vpřed. Odložit ovládání a nechat samotného robota dělat svou práci byl jeden z jejich cílů.

Autonomní robot si při pohybu v prostředí podmořské sopky bez pomoci lidského pilota, který by ho vedl, musí poradit s nebezpečnými a toxickými podmínkami. Co se softwaru týče, robot je vybaven umělou inteligencí, která mu umožňuje se samostatně rozhodovat, která místa sopky konkrétně pro sběr vzorků vybere a navštíví.

Podobné technologie budou pro NASA v budoucnosti velmi důležité, protože kromě prozkoumávání tajů Země mohou představovat základ pro vývoj systémů ke zkoumání oceánských světů mimo naši rodnou planetu. Pokud by se měli průzkumní roboti vyslat například na měsíc Jupiteru jménem Europa nebo měsíc Saturnu Enceladus, bude nutné aby stroje pracovaly samostatně bez nutnosti ovládání lidským operátorem.

Vývoj podmořských robotů má zahrnovat například vytvoření jazykového prostředí robot-člověk, aby vědci mohli s průzkumnými roboty přímo a snadno komunikovat. Na vývoji také spolupracují další instituce jako University of Michigan, Australian Centre for Field Robotics, Massachusetts Institute of Technology a též Toyota Technological Institute. Podle vizí vědců by v budoucnosti mohla fungovat celá flotila kognitivních podmořských robotů, kteří by spolu existovali jako propojené společenství se sdílenou inteligencí.