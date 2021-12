Podvržená verze aktivátoru Windows obsahuje malware pro kradení krypta

Aktivátory přitom nemusí používat jen lidé, kteří se snaží zprovoznit nezaplacené kopie softwaru, ale třeba také systémoví administrátoři snažící si jen udělat svou práci trošku jednodušší. Aktuálně přitom jde o podvrženou verzi aktivátoru KMSPico , kterou zachytil bezpečnostní analytik z Red Canary.





Princip je jednoduchý, prostě se k aktivátoru přibalí jeden nechtěný dáreček, a to v tomto případě malware Cryptbot, který si pak uživatel ve snaze aktivovat systém Windows či balík Office spustí. Autoři takového "bundlu" přitom spoléhají na to, že i čistý aktivátor je kvůli svému chování antivirem obvykle označen za virus či obecně Potentially Unwanted Program (PUP) a třeba jej rovnou smaže z disku. Obvykle je tak třeba aktivátor přidat do výjimek, nebo aktivní antivirovou ochranu dočasně deaktivovat a v takovém případě už má i Cryptbot zcela volnou cestu. Co tropí?

Snaží se jednak ukrást citlivé informace, čili třeba vytáhnout přihlašovací údaje z prohlížečů včetně Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Brave a Vivaldi, dále i z nástroje CCleaner a zkrátka vše, co by mu mohlo pomoci dostat se k uživatelskému účtu kryptoměnových burz nebo jiných služeb, kde uživatel může mít uloženy své kryptofinance.

Atomic cryptocurrency wallet

Ledger Live cryptocurrency wallet

Waves Client and Exchange cryptocurrency applications

Coinomi cryptocurrency wallet

Jaxx Liberty cryptocurrency wallet

Electron Cash cryptocurrency wallet

Electrum cryptocurrency wallet

Exodus cryptocurrency wallet

Monero cryptocurrency wallet

MultiBitHD cryptocurrency wallet Vedle toho také přímo vyhledává konkrétní lokální peněženky uložené na discích počítače, k nimž se pak snaží získat přístup a pokud je úspěšný, ihned tyto peněženky vysaje. Jde jmenovitě o následující:

Dle Red Canary se Cryptobot snaží maskovat různými způsoby, a to třeba pomocí CypherIT AutoIT. Proto má být jeho odhalení nesnadné a nejlepší bude hledat na disku binární soubory obsahující metadata od AutoIT, ovšem které nemají ve svém názvu uvedeno AutoIT.



