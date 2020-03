Pohřby by kvůli koronaviru mohly být vysílány online, uvažuje Velká Británie

Někdy člověka až překvapí, jaké důsledky a opatření může mít šíření koronaviru COVID-19. Bylo odvoláno mnoho veletrhů, sportovních akcí (příp. se konají bez diváků), omezuje se vycházení a sdružování více lidí na jednom místě. Takovými akcemi mohou být i pohřby, které začali řešit ve Velké Británii. National Association of Funeral Directors (NAFD) totiž spolu s vládou zkoumá, jak by se tyto smutné události měly řešit v případě, že problém přeroste v opravdu závažnou pandemii. A jedno z řešení je kupodivu "elektronické".

ilustrační foto, autor: Shane T. McCoy / Public domain, přes Wikimedia Commons

Asociace totiž zkoumá možnost toho, že by se v takovém případě pohřby mohly streamovat a vysílat online. Někteří lidé se nyní bojí chodit na větší akce, mezi lidi, jiní budou zase proti takovým nápadům, nicméně některé evropské státy už i zakázaly konání velkých akcí. Např. Francie zakázala akce nad 5000 lidí, Švýcarsko nad 1000 lidí a některé švýcarské regiony dokonce už nad 50 lidí. Výjimkou jsou v takových případech např. restaurace, galerie nebo prozatím právě také ony pohřby. Pokud jde o pohřby v Británii, prozatím je vše při starém a jen se zkoumají nové možnosti. Vedle online streamování z krematoria je to např. vykonání skutečného pohřbu hned, ale obřad pro truchlící by se posunul a konal někdy jindy.

