Pokuta £3000 pro Brita za let dronem, téměř trefil vzácné letadlo z 2. světové války

Nezodpovědných pilotů s drony je spousta. Rizika, která nese létání s nimi v oblastech, kde to není povoleno, může nést vážné následky. Něco takového se málem stalo ve Velké Británii v červenci 2022. Na zdejší akci Buxton Carnival létalo extrémně vzácné letadlo Hawker Hurricane z 2. světové války, přičemž nyní se ví jen o 12 provozuschopných letadlech na světě. Tento kus byl navíc posledním, který byl kdy vyroben, a jeho hodnota je tak v podstatě nevyčíslitelná. Mark Bagguley si z toho ale tak moc nedělal. Přestože organizátoři akce létání s drony zakázali, pilot dronu toho nedbal a myslel si, že má ještě moře času.



Nejprve si nikdo ničeho nevšiml, nicméně jeden z fotografů na akci si doma při prohlížení fotek letounu všiml něčeho zvláštního. Na snímcích to nejprve vypadalo, že kolem letěl pták, ale po přiblížení začalo být zřejmé, že tu někdo i přes zákaz létal s dronem. Nahlásil to na Civil Aviation Authority a policii. Ta začala problém vyšetřovat a pomocí záznamů ze sociálních sítí se jim povedlo vypátrat toho, kdo měl záběry z akce ze vzduchu. Tím byl Bagguley. Když se pak prozkoumala letová data z jeho dronu, ta skutečně odpovídala tomu, kde letěl historický letoun a dráhy se protínaly. Bagguley byl zatčen, jeho dron mu byl zabaven, nedávno odsouzen a dostal pokutu 3000 liber (80 tisíc Kč), musí i zaplatit další náklady ve výši 604 liber. K tomu si vysloužil 6měsíční trest vězení (odložen o rok kvůli psychickému stavu) a 100 hodin veřejně prospěšných prací. Hrozilo mu až 5 let.

Kdyby došlo ke střetu (a podle fotografií to bylo opravdu docela těsné), mohl by poškodit letadlo nesmírné ceny a možná i zapříčinit velmi vážnou nehodu. Letadlo se vznášelo nad obecenstvem čítajícím 15-20 tisíc lidí a pád letounu mezi lidi by mohl v nejhorším případě znamenat i mnoho mrtvých. Bagguley se za svůj čin omluvil.