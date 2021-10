Polák odeslal prodejci dort k výročí objednávky, brzy nato získal svou kartu

Polský zákazník tak poslal e-shopu X-kom dort jako "poděkování", že už jsou Rok spolu, jak praví nápis, vedle nějž je tu ještě obrázek samotné grafické karty a také číslo objednávky.

Zákazník tak chtěl tímto ironickým způsobem oslovit firmu X-kom a připomenout jí, jak absurdně dlouho již čeká na splnění své objednávky. Právě X-kom se přitom objevil ve zprávách i nedávno, když jinému zákazníkovi zrušil 10 měsíců starou objednávku na RTX 3070 a namísto ní nakonec nabídl RTX 3060 LHR s tím, že tato karta nabízí v podstatě stejný výkon, což je pochopitelně nesmysl.

Nyní tu tak máme další případ, který už je veselejší, ale je skutečně s podivem, že prodejce se celý rok neměl k tomu, aby vyřídil objednávku na kartu RTX 3080 a pak stačily od obdržení dortu pouze tři dny k tomu, aby se zákazník dočkal. Nicméně my neznáme celé pozadí tohoto příběhu a nevíme, zda zákazník vůbec někdy prodejce urgoval, nebo se ozval až po roce a připojil dort. Vypadá to ovšem, že tento příběh se na veřejnosti objevil až poté , co byla objednávka skutečně splněna.