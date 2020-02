Poloprůhledné solární panely s technologií Quantum Dot dosáhly 16,6% účinnosti

Tým vědců z University of Queensland, který vede Lianzhou Wang, dosáhl velkého úspěchu ve vývoji ohebných poloprůhledných solárních panelů. Ty využívají technologii Quantum Dot pro generování elektrické energie z působení té světelné. Předchozí rekord ve 13,4% účinnosti se jim povedlo překonat o 24 % a nyní už tenké poloprůhledné folie dosahují 16,6% účinnosti, nové Quantum Dot nanočástice jsou navíc mnohem stabilnější a jemnější. Nejsou to sice taková čísla účinností jako u běžných solárních panelů, to ale svým způsobem nevadí, protože to díky částečné průhlednosti dovoluje nasazení i tam, kde to s běžnými panely není možné.

O generování solární energie se tak mohou postarat některá okna domu, kde není důležitá plná průhlednost, podobně tak mohou pomoci napájet různé wearables a mohou být také pomocníky při řešení elektromobility. Odpůrci elektromobilů často namítají, že bude potřeba postavit stovky Temelínů, aby byl dostatek energie (pravdou je, že ČR by pro osobní vozy potřebovala jen jeden , druhý pak pro všechny ostatní vozy). Částečně průhledné folie na oknech se ale mohou postarat o tónování a zároveň i část energie, kterou se může auto průběžně nabíjet a snížit tak množství energie, které se bude čerpat z elektrické sítě.

Např. u Škody Octavia Combi by se na zadních bočních a zadním okně dala najít plocha zhruba 1,5 m2, což by při 16,6% účinnosti (a plném pokrytí světlocitlivými buňkami) znamenalo instalovaný výkon asi 260 W. Na pohon auta je to sice velmi málo, ale v průměru by taková plocha v našich podmínkách běžně za den nasbírala asi 1,3 kWh energie. Slunce pochopitelně nesvítí na obě strany vozu najednou, vůz může být ve stínu (což je jen málokdy pravda u normálních solárních panelů), ale faktem je, světlo dopadá na obě strany fólie, tedy i z interiéru. Kdyby to byla ve výsledku polovina, tedy jen 0,65 kWh denně, už to máme nějaké 3-4 km denně "zdarma", tedy 1100 až 1500 km ročně, spíše to ale bude ještě o něco méně. Ale i tak se dostáváme někam k téměř desetině ročního nájezdu osobního auta v ČR, přičemž solární panely mohou být ještě na střeše nebo jiných částech karoserie. A o to méně bude pak potřeba postavit nových elektráren.