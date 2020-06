Polsko zařadilo do školních osnov počítačovou hru This War of Mine

Měřítkem pochopitelně není popularita hry, neboť to by musel být titul This War of Mine bez debat nahrazen Zaklínačem 3. Jde pochopitelně o něco jiného, i když svou roli také hraje vysoká kvalita a oblíbenost dané hry. This War of Mine bude k dispozici zdarma pro učitele sociologie, etiky, filosofie a historie na středních školách v Polsku, a to od příštího školního roku, čili 2020/2021. Zároveň se tak stane doporučeným materiálem pro studenty středních škol, a objeví se tak jako první hra po boku knih vybraných autorů.

This War of Mine od 11 bit studios zaujme také už svou unikátní pseudo-2D grafikou s velice živě zobrazenými a věrně animovanými postavami. Polskému Ministerstvu školství jde ale pochopitelně především o náplň této hry, která se točí kolem osudů obyčejných lidí v době válečného konfliktu. Na rozdíl od většiny jiných válečných her se totiž zaměřuje právě na osudy civilistů ocitajících se v předních liniích, kteří musí činit životně důležitá rozhodnutí, přičemž tvůrci se inspirovali moderními konflikty na Balkánu. Jde tak o žánr survival, čili hru o přežití.

Hra byla vypuštěna na trh už na konci roku 2014 pro Microsoft Windows, OS X a Linux, následoval port pro Android a také iOS, takže jde o skutečně multiplatformní titul, který si tak může užít mnoho zájemců i bez herního PC či konzole. V roce 2016 pak následovala expanze This War of Mine: The Little Ones pro Windows, PS4 a Xbox One a verze Complete Edition přišla v roce 2018 pro Nintendo Switch. K dispozici je také dokonce v deskové podobě.





