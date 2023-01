Polský elektromobil Izera na čínské platformě nabírá opět zpoždění, nyní na 2025

Že různé projekty nabírají dlouhá zpoždění, není nic překvapivého. Často se to přišívá zejména ukecanosti Elona Muska, nicméně problémy posledních dvou let (čipová krize, koronavirová pandemie) i přílišný optimismus se zasadily o zpoždění takřka u všech. Podobně tak se to má s prvním polským elektromobilem od společnosti ElectroMobility Poland SA (EMP). Ta před několika lety vybírala mezi 30 lokalitami v Polsku, kde chtěla takový vůz vyrábět od roku 2023. Koncem roku 2020 lokalitu vybrala a oznámila, že by se mělo v Jaworznu na jihu země vyrábět její nové elektrické auto, crossover Izera. Už tehdy se ale záměr posunul o jeden rok na 2024.



Nicméně ani to se nestihne a nyní bylo oznámeno posunutí zahájení výroby až na konec roku 2025 (takže bychom asi měli spíše počítat s rokem 2026, když vše půjde hladce). I když byl totiž koncept vozu ukázán už před více než dvěma lety, teprve v listopadu 2022, což jsou dva měsíce zpátky, se rozhodlo o tom, že vůz bude využívat čínskou platformu Geely SEA. Existují sice už i prototypy, ale stihnout dovyvinout celý vůz, otestovat ho a zahájit velkosériovou výrobu do konce roku 2025 (tedy za necelé 3 roky), to zní jako hodně ambiciózní plán, a to i přesto, že už bude stavět na vyvinuté platformě.

EMP chce využívat především lokální dodavatele a podpořit tak polský průmysl. Polsko bylo kdysi zemí s nemalou výrobou aut (např. osobní auta Opel, dnes dodávky Stellantis), v poslední době se zde ale především vyrábí součástky pro auta, které se pak dováží do jiných zemí (např. motory na Slovensko).

Pokud jde o Izeru, o ní v podstatě nic moc nevíme. Společnost uvádí, že na 100 km/h zrychlí za méně 7 sekund a má nabídnout více než 400km dojezd dle WLTP. Mají tu být systémy ADAS jako nouzové brzdění nebo rozpoznávání dopravních značek. Tím ale v podstatě končíme.