Pony.ai jako první v Číně získává taxikářskou licenci pro autonomní vozy

Spousta lidí předpokládá, že plně autonomní auta nebudou nikdy realitou. Přesto to vypadá, že vývoj jde opravdu kupředu, což ukazuje i stále zvyšující se množství pilotních projektů, které se postupně čím dál více blíží ke komerčnímu nasazení. Jeden takový toho už dokonce i dosáhl. Konkrétně jde o společnost Pony.ai, za níž stojí např. Toyota, Volkswagen nebo GAC Group. Firma byla založena na konci roku 2016 a už od konce roku 2018 probíhaly testy jejích autonomních taxi v čínských ulicích v Pekingu a Kantonu. Dodnes bylo provedeno přes 700 tisíc jízd, 80 % uživatelů využilo službu opakovaně a drtivá většina (99 %) vyjádřila kladné hodnocení.



Právě Pony.ai je první firmou, která v Číně získala oficiální taxikářskou licenci. Nejde tedy o povolení k nějakému testovacímu provozu, ale k opravdu komerčnímu nasazení služby. Pravidla např. vyžadovala 24 měsíců testování v Číně a/nebo jiných zemích, minimálně 1 milion testovacích kilometrů, 200 tisíc km testů v oblasti Kantonu a ani jednu nehodu, kde by byla na vině autonomní auta společnosti. Pony.ai je prozatím jediná společnost, které se to povedlo.

V Kantonu tak nyní bude nasazeno 100 robotaxi a pasažéři si mohou objednat a zaplatit jízdu přes aplikaci PonyPilot+ App. V provozu budou od 8:30 do 22:30 za standardní částky za taxi v dané oblasti. I když ze začátku budou ve vozech stále bezpečnostní řidiči, ti by měli poměrně rychle zmizet. Ještě letos by se měla služba objevit i v dalších dvou čínských velkoměstech (z Tier-1, zbývá tedy Peking, Šanghaj nebo Šen-čen, přičemž Peking je díky již proběhlým testům nejvíce pravděpodobný) a masové nasazení je plánováno na roky 2024/2025.