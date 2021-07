Poprvé v historii byl na exoplanetě detekován izotop prvku

Předem je třeba říci, že Yapeng Zhang s kolegy z Leidenovy Univerzity si vybral vhodný cíl , a sice exoplanetu TYC 8998-760-1 b. Ta je totiž dvakrát větší než náš Jupiter, respektive má dvojnásobný průměr a dle odhadů má také asi čtrnáctinásobnou hmotnost. Výzkumníci použili Very Large Telescope, který je součástí European Southern Observatory v Chile a disponuje potřebným přístrojem Spectrograph for Integral Field Observations in the Near Infrared (SINFONI).