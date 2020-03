PornHub bojuje proti koronaviru, prémiový přístup pro každého zadarmo

PornHub hodlá Internet zatížit mnohem více než obvykle. Aby lidé nešířili koronavirus a nechodili ven, nabízí jim do 23. dubna předplatné Premium úplně zadarmo (normálně vyjde na $9,99 měsíčně). Cílem je snížit počet nově infikovaných lidí koronavirem SARS-CoV-2 a zbavit se nemoci, která významně ovlivnila život takřka celé planety. V posledních dnech jsme tu měli několik oznámení streamovacích služeb, které si daly za cíl snížit objem dat přenášený přes Internet. Cílem je, aby se dalo lépe pracovat z domova. Naopak serverhodlá Internet zatížit mnohem více než obvykle. Aby lidé nešířili koronavirus a nechodili ven, nabízí jim do 23. dubna předplatné Premium úplně zadarmo (normálně vyjde na $9,99 měsíčně). Cílem je snížit počet nově infikovaných lidí koronavirem SARS-CoV-2 a zbavit se nemoci, která významně ovlivnila život takřka celé planety.

ilustrační foto, zdroj: Belladonna Entertainment LLC. [Public domain]

Doposud byla tato akce vyhrazena pro Itálii a později také Španělsko a Francii, nicméně nyní se rozšiřuje do celého světa. Jediné, co musí člověk udělat, je slíbit, že se bude izolovat a nebude chodit ven. Pokud už ven musí, tak musí slíbit, že si bude pravidelně mýt ruce a respektovat osobní prostor ostatních. Při registraci není potřeba zadávat platební kartu. Nyní je tak otázkou, co to udělá s internetovým provozem, který se všichni ostatní snaží snižovat. Nezdá se však, že by tato nabídka výše zmíněným zemím, kde byla zavedena nejdřív, moc pomohla. Server PornHub rovněž pomohl získat zdravotníkům v New Yorku 50 tisíc masek a daroval 50 tisíc EUR evropským organizacím k nákupu dalších masek.

Pro zajímavost, server zaznamenává 115 milionů návštěv denně (42 miliard ročně), za rok se tu objeví 6,83 milionů nových klipů a je to 169 let záznamu za jeden rok. Jak říká sám server, kdybyste v roce 1850 začali sledovat všechna videa, která zde byla nahrána v roce 2019, sledovali byste je ještě teď. Denně je přeneseno 18073 TB dat (ročně 6597 PB), což znamená 209 GB/s.

