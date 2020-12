Pornhub má problém: společnosti Visa i Mastercard pozastavily platby

Světem Internetu otřásá další skandál. Na New York Times se totiž objevila zpráva, že server Pornhub na svých stránkách obsahuje spoustu nedovoleného obsahu, tedy např. zobrazování sexuální styku bez svolení, nahrávky útoků, znásilnění i obsah s nezletilými. Pornhub se proti nařčením brání a považuje je za nepravdivá, nicméně pozastavil možnost nahrávání videa od neznámých (neověřených) uživatelů a zablokoval stahování videí. Další společnosti ale už podnikly také své kroky.



Platební gigant Mastercard pozastavil podporu svých karet na serveru a vyzval další společnosti, které se spojují pornografický server s jeho platební síti o pozastavení přijímání plateb. Později se přidala i společnost Visa, která také pozastavila možnost plateb. Pro server to je velký problém, ale nemusí být neřešitelný, protože je zda spousta jiných platebních systémů, které může využít. Zároveň říká, že na celé situaci je nejvíce paradoxní to, že přichází pouhé dva dny poté, co dal do účinnosti striktnější pravidla pro nahrávání a kontrolu videí.

Server připojil i několik zajímavých statistik. Za poslední 3 roky se na Facebooku objevilo 84 milionů případů materiálu se sexuálním zneužíváním dětí, zatímco na Pornhubu mělo jít celkem jen o 118 případů. Celkem měl za minulý rok 42 miliard návštěv a nyní je tu 6,83 milionu uploadovaných videí. Všechna videa při uploadu prochází lidskou kontrolou.

