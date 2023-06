Poslední song The Beatles vznikne s digitálním Lennonem, "vytvoří" ho AI

Umělá inteligence se dostává i do hudebního průmyslu a nejen do něj. Systémy AI dokážou "oživit" zesnulé herce a v případě The Beatles, která rozpadla už před více než půl stoletím (v roce 1970), i již nežijící členy kapely. Paul McCartney se totiž v rozhovoru pro BBC nechal slyšet, že kapela vydá svou poslední nahrávku. Mělo by jít o demo, které nahrál John Lennon a které ale nikdy nespatřilo světlo světa. McCartney nyní nahrávku dokončí. To by nemělo s tématikou Světa hardware nic společného, kdyby se o to nepostaraly systémy umělé inteligence.



ilustrační foto, autor: Eric Koch for Anefo, CC0, přes Wikimedia Commons

Není jasné, o jakou nahrávku jde, ale spekuluje se, že by mohlo jít o píseň "Now and Then". Ta by měla být na kazetě, kterou McCartneymu předala Lennonova manželka Yoko Ono v roce 1994. McCartneymu se tehdy standardními remasterovacími metodami povedlo vyčistit nahrávky "Free as a Bird" a "Real Love", které vyšly v roce 1995 a 1996. Bohužel "Now and Then" byla příliš nekvalitní a projekt byl poslán k ledu. Schopnosti moderních algoritmů umělé inteligence ale daly projektu znovu zelenou.



Na něm spolupracuje se slavným režisérem Peterem Jacksonem, kterého známe zejména jako režiséra Pána prstenů, nicméně stojí i za dokumentárním seriálem The Beatles: Get Back z roku 2021. McCartney proces popsal jako: "Řeknou stroji, že toto je hlas, toto je kytara a smaž kytaru." AI by se měla postarat o to, aby získala z nahrávky hlas, který díky svému natrénování vyčistí a bude znít, jako by byl právě nahrán. Nepůjde tedy o vytvoření zbrusu nové sklady s hlasem, který ji nikdy nezazpíval, jenže v poslední době se právě docela dost řeší problematika toho, zda se umělá inteligence nebude využívat (podle některých zneužívat) k tomu, aby se s její pomocí vytvářela úplně nová díla, se kterými původní osoby neměly vůbec nic do činění. Nahrávka by měla spatřit světlo světa ještě letos.