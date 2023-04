Poslední únik hovoří o ceně 599 USD za GeForce RTX 4070

Dnes je sice apríla, ale tato informace koluje internetem už od čtvrtka. Týká se ceny MSRP chystané grafické karty GeForce RTX 4070. Připomeňme, že RTX 4070 Ti je za 799 USD, takže se logicky čeká nižší částka, ale opravdu není ani trochu jasné o kolik. Jeden z nedávných úniků hovořil o velmi vysoké ceně 749 USD, což by znamenalo jen 50dolarový rozdíl, a tak malému číslu se nechce moc věřit, a to ani když mluvíme o Nvidii. Naopak nyní přichází server Videocardz s informací přesně opačnou, a to s asi nejnižší částkou, o které se uvažuje, což je 599 USD. Taková částka by znamenala 200USD rozdíl a u nás odhadem cenu od nějakých 16500 Kč s DPH. Není to však poprvé ani naposled, co se setkáváme s nějakým číselným údajem pro RTX 4070, takže jisti si budeme až za dva týdny.



Připomeňme ještě, že RTX 4070 by měla mít proti modelu RTX 4070 Ti snížený počet CUDA jader ze 7680 na 5880, což je stejně jako u předchozí generace RTX 3070. Zásadní je ale to, že se takty zvýšily z 1500/1725 MHz na 1920/2475 MHz a hrubý výkon se tak má dostat z 20 na 29 TFLOPS. Také potěší větší paměť, z 8 GB GDDR6 se dostaneme na 12 GB GDDR6X a ze 14Gbps na o polovinu rychlejší 21Gbps čipy. To pak má znamenat, že i přes zúžení sběrnice z 256 na 192 bitů by měla paměťová propustnost lehce stoupnout ze 448 na 504 GB/s. Tím by dobré zprávy ještě neměly končit, standardní spotřeba karty by totiž měla klesnout z hodnoty 220 W u RTX 3070 na 200 W u RTX 4070 (zde by ale měly být i 225W verze). Teď už je jen otázkou, zda se opravdu potvrdí cena z posledního úniku nebo ne.