Poštolka od NVIDIE: ministerstvo USA dostane superpočítač s neznámými A100NEXT

National Renewable Energy Laboratory (NREL) tak dostane pro své účely nový superpočítač zvaný Kestrel, který bude založen na architektuře Cray EX od HPE. Se svými 44 PetaFLOPS (samozřejmě v FP64) by se dnes zařadil na 7. místo v žebříčku TOP500, ale do té doby, než bude zprovozněn, může být už pořadí jiné. Respektive by mělo být jiné, neboť Kestrel má začít fungovat až na začátku roku 2023. A jak je zřejmé už jen z názvu organizace, pro niž bude Kestrel pracovat, sloužit bude ve výzkumu obnovitelných zdrojů energie a také energetické efektivity.

Na páteřní platformě Cray EX od Hewlett Packard Enterprise (HPE) tu budou pracovat jednak procesory Intel Xeon Scalable generace Sapphire Rapids a vedle nich pak jisté Nvidia A100Next Tensor Core compute GPU. Je otázka, zda tím NREL označuje nějaké vylepšené čipy Ampere, anebo spíše následující generaci, která přijde právě po A100, což by tak měly být H100 (generace Hopper). Ta by totiž měla být chystána pro příští rok.

Můžeme ale jen spekulovat o tom, co má A100Next znamenat, ale vypadá to, že tu nepůjde o dokonalé propojení hardwaru, o jaké se snaží Intel s využitím rozhraní Compute Express Link (CXL) nebo AMD díky Infinity Fabric. Jde o sdílení společné paměti pomocí vysokorychlostního rozhraní a pokud se v případě "A100Next" něco nezmění, Kestrel možná nedokáže využít plný potenciál svého hardwaru. NVIDIA totiž na svých GPU dosud nepodporuje CXL, ačkoliv jde o otevřený standard, přičemž Intel pochopitelně nenabízí podporu NVLink.

Podpora CXL už v rámci příštích akcelerátorů NVIDIE ale rozhodně není vyloučena, ostatně sama NVIDIA už také zřejmě vstoupila do konsorcia CXL, jak informoval David Schor a nyní je už uváděna mezi jeho hlavními členy

Nám zbývá ještě dodat, že Kestrel bude využívat také 75 PB úložného prostoru díky Cray ClusterStor E1000 a začne být stavěn na podzim příštího roku, aby mohl začít pracovat během následujícího jara.



