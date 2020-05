Potvrzeno: 2K Games chystají remasterovanou trilogii Mafia. Včetně prvního dílu

O remasterování některých dílů Mafie se spekuluje již několik měsíců a začátkem týdne přišel první oficiální náznak, když se probudil twitterový účet hry . Před chvílí společnost 2K Games konečně vše potvrdila, když vydala teaser na novou kolekci Mafia: Trilogy. A příjemným překvapením pro většinu fanoušků bude zahrnutí prvního dílu do této kolekce. Původně se totiž spekulovalo, že remasterované edice bude zahrnovat pouze druhý a třetí díl. Zdá se, že na kolekci pracuje společnost Hangar 13, které stojí i za třetím dílem série a provozuje dvě studia v České republice.

Na konci krátkého videa se dozvíme, že Mafia: Trilogy bude dostupná přes Steam a Epic Games Store. Kromě PC hráčů si ovšem na své přijdou také konzolisté, neboť trilogie vyjde pro PlayStation 4 a Xbox One. Vůbec poprvé tak bude možné hrát všechny tři díly na jedné konzoli. První Mafia: The City of Lost Heaven z roku 2002 vyšla pro původní Xbox a PlayStation 2. Mafia II z roku z roku 2010 se nejprve dostala na Xbox 360 a PlayStation 3, i když později byla rozšířena kompatibilita o Xbox One. Nejméně úspěšný díl z celé série, Mafia III z roku 2016, potom byl dostupný pro Xbox One a PlayStation 4.

Prozatím není jasné, co všechno vývojáři – kromě kompatibility s aktuálními platformami –změní. Můžeme předpokládat, že jako v případě snad každého remasteru dojde k vylepšení vizuální stránky hry. To by mohlo být nejvíce patrné u prvního dílu, který sice dnešní hry překonává příběhovou linkou, ale v oblasti grafiky již samozřejmě nemůže držet krok. Kolekce by mohla obsahovat také všechna vydaná DLC a třeba i úplně nový obsah. Více informací se dozvíme příští týden, kdy společnost 2K Games kompletně odhalí Mafia: Trilogy. Stane se tak v úterý 19. května, a to v 18 hodin středoevropského času.

Kolekce získala podtitul „Rodina. Moc. Respekt.“ a spuštěna byla také oficiální stránka , která zatím obsahuje jen odkaz na výše uvedený teaser. Za pozornost ovšem stojí, že i těch pár slov bylo přeloženo do češtiny, což dává tušit, že lokalizace se dočká celá remasterovaná trilogie. Otázkou ovšem zůstává, zda půjde jen o titulky, nebo se dočkáme i dabingu. Připomeňme, že do českého jazyka byly nadabovány pouze první dva díly Mafie a díky spolupráci s kvalitními tuzemskými herci a dabéry (Marek Vašut, Petr Rychlý, Vlastimil Zavřel aj.) šlo i po této stránce o velmi kvalitně hodnocené tituly.

Dlouho se spekuluje o tom, že 2K Games a studia Hangar 13 pracují také na zbrusu novém dílu série – Mafia IV. V tomto ohledu ovšem k oficiálnímu potvrzení nedošlo. Remaster předchozí trilogie by ovšem mohl vytvořit cestu pro nový díl.

