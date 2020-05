Potvrzeno: Windows 10X se dostane také na běžné počítače

Vloni na podzim byl představen nový systém Windows 10X, který nenahradí současný Windows 10, ale bude existovat po jeho boku. Původně totiž bylo v plánu, že verze 10X bude určena pro zařízení nové generace, která používají dva displeje a skládací konstrukci. Jedním z nich by měl být také tablet Surface Neo, který připravuje samotný Microsoft. Jenže podle nepotvrzených spekulací se i kvůli koronavirové krizi vývoj dvoudisplejových zařízení zpozdí, první z nich se tak nejspíš dostanou na trh nejdříve v roce 2021. Microsoft proto přišel se záložním plánem, o kterém se ostatně hovoří už dlouho. Windows 10X se dostanou i na běžná zařízení s jedním displejem, s největší pravděpodobností různé notebooky, tablety nebo dokonce desktopy.

Co je nového ve Windows 10X?

Windows 10X se od Windows 10 liší v několika aspektech. Možná se vám vybaví neúspěchy Windows RT a Windows 10 S, které se nikdy výrazněji neprosadily. Důvodem totiž byly omezené možnosti při instalaci aplikací, čehož se Microsoft v případě Windows 10X snažil vyvarovat. V operačním systému tedy půjde spustit moderní aplikace UWP stažené z Microsoft Store i klasické aplikace Win32. Přesto bude možné od sebe obě verze odlišit hned na první pohled, neboť Windows 10X nabídne upravené uživatelské rozhraní. Všechny prvky budou uzpůsobeny tak, aby bylo možné systém efektivně používat na dvoudisplejových zařízeních, ale rozdíl uživatelé poznají i na běžném notebooku.

Velkými změnami prošla nabídka Start, kterou bude možné spustit centrálně umístěným tlačítkem na hlavním panelu. Samotná nabídka se potom skládá ze tří části. Nahoře nalezneme pole pro vyhledávání v počítači nebo na internetu, pod ním oblíbené aplikace či webové stránky a nakonec nedávné aktivity, jako jsou třeba otevřené dokumenty a spuštěné aplikace. Microsoft slibuje některé možnosti přizpůsobení, třeba možnost výběru vlastních programů pro rychlé spuštění. Hlavní panel také prošel kosmetickými změnami. Ve výchozím nastavení budou ikony aplikací zobrazovány uprostřed (stejně jako tlačítko nabídky Start), ale hodiny a stavové ikony zůstanou nadále v pravém rohu, jak jsou uživatelé Windows zvyklí.

Microsoft umožňuje Windows 10X vyzkoušet prostřednictvím emulátoru

Poslední velké designové změny se týkají centra akcí, tedy lišty na pravém boku, kde lze najít přehled oznámení i některé ovládací prvky. Ve Windows 10X také bude možné v centru akcí ovládat více funkcí, aniž by bylo nutné otevírat nastavení. Proč tedy upřednostnit Windows 10X před běžnými Windows 10? Systém by měl být o něco bezpečnější, neboť všechny aplikace spouští v kontejnerovém prostředí. A také rychlejší, neboť došlo k řadě významným úpravám pod pokličkou. Kromě snadnější instalace celého systému slibuje Microsoft také výrazně rychlejší aktualizace. Celý proces totiž proběhne na pozadí, po uživateli bude v některých případech jen požadováno restartování počítače. Vzhledem k rychlejšímu bootování Windows 10X by to ovšem neměl být žádný problém, takže aktualizace by měla být hotová do 90 sekund.

