PowerColor Radeon RX 6650XT Hellhound: 2689 MHz a 17,5 Gb/s

Zajímavé je už jen to, že AMD se chystá tak pozdě v životním cyklu generace Navi 2 vyslat na trh nové grafické karty, a to včetně nového hi-endu, což by mohlo značit, že nové karty ve skutečnosti budou aktuální i po nástupu generace Navi 3, což v případě svých modelů už naznačila také NVIDIA. Těžko ale říci, zda to umožní jejich konkurenceschopnost i vedle zbrusu nové generace, anebo půjde spíše jen o zajištění dostatku grafických karet pro hráče, podobně jako když byly v době kulminující vlny těžby Etherea na trh znovu vysílány starší Turingy či Navi 1.





My se nyní díky VideoCardz dozvídáme více o jednom konkrétním chystaném modelu, a sice PowerColor RX 6650 XT Hellhound, který pochopitelně využije dobře známé GPU Navi 23. AMD se tu tak musí pohybovat v mantinelech, které tvoří existující čipy Navi 2x, a proto nemůžeme očekávat zásadní novinky.

PowerColor RX 6650 XT Hellhound bude využívat stejně jako RX 6600 XT celkem 2048 Stream procesorů a rovněž 8 GB paměti GDDR6 na 128bitovém rozhraní. Mění se tak pouze takty a vzhledem k doporučenému 600W zdroji oproti 500W pro RX 6600 XT možná i TBP.



Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6650 XT Hellhound GPU Navi 23 XT Navi 23 XT (?) Stream Procesory 2048 2048 Paměti 8GB GDDR6 128b 8GB GDDR6 128b Silent Mode 2359 / 2589 MHz 2410 / 2635 MHz OC Mode 2382 / 2593 MHz 2486 / 2689 MHz Takt pamětí 16 Gbps 17,5 Gbps Propustnost 256 GB/s 280 GB/s TBP 160W TBC Napájení 1x 8-pin 1x 8-pin Doporučený zdroj 500W 600W

Pokud jde o takty GPU, nové Radeony dle specifikací tohoto konkrétního modelu asi nabídnou jen několik desítek MHz navíc, čili nic zásadního. V OC režimu je to v tomto případě už téměř stovka. Vyšší výkon pak poskytnou také paměti GDDR6 se 17,5 Gb/s na pin, přičemž obecně se od nových modelů očekávaly už 18Gb/s paměti, ale to může platit pro výkonnější verze RX 6950X, RX 6750XT



Tyto novinky se mají dostat na trh 10. května a půjde zřejmě jen o mírné vyladění výkonu stávajících modelů, čili nic zásadního. To ale zatím neplatí o cenách, které stanovují první obchody, neboť ty jsou přímo absurdní . Máme tu třeba Radeon RX 6950 XT Toxic LE Gaming OC za 3334 USD a i prostý Radeon RX 6650 XT Pulse Gaming OC má cenovku 889 USD. Tyto ceny ale pochopitelně budou muset výrazně klesnout, jinak budou nové Radeony jen těžko prodejné.