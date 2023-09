Požáry elektromobilů jsou stále zřídkavé, od baterky jich shořelo jen 0,003 %

Lithiové baterie nejsou něčím, co bychom si spojovali s nějak velkou bezpečností, ačkoli je v zařízeních používáme denně, a to už roky (a ve většině případů bez nějakých incidentů). Hodně velké obavy z toho jsou zejména u elektromobilů, kde taková baterie ukrývá desítky kWh a případný požár pak už "stojí za to". Navíc se i velmi špatně hasí. Na serveru EV FireSafe se nicméně podívali na to, jak si elektrická auta opravdu stojí a došli k zajímavým výsledkům. Globálně bylo od roku 2010 do konce června 2023 zaznamenáno 393 prokazatelných požárů baterií elektromobilů. Faktem totiž je, že požárů EV je o něco více (zhruba tisícovka), ale ne vždy jde o požár akumulátoru, kterého se spousta lidí obává. Požáry baterií EV totiž tvoří 40 % požárů EV.



Toto číslo nicméně nemusí být konečné, protože se vyšetřuje ještě dalších 74 (autoři říkají, že v těchto případech může jít o clickbait, neověřené zprávy a podobně) a do podobné kategorie spadá ještě dalších 21 požárů. Uvážíme-li, že do poloviny roku bylo celosvětově prodáno asi 12 milionů EV, pak hovoříme o tom, že od baterie shořelo 0,003 % z nich (393/12M). To se zdá být docela malé číslo, na druhou stranu naivně by se dalo předpokládat, že český vozový park s 6 miliony aut by znamenal cca 200 shořelých aut za 13 let. Takhle to ale brát nemůžeme, protože počet elektromobilů na silnicích strmě roste, což statistiky zkresluje (nízký počet požárů ze začátku elektromobility, kdy těch EV jezdilo o řády méně než dnes), takže nás spíše bude zajímat to, kolik z těchto vozů shoří nyní za rok. A v roce 2022 to bylo necelých 120 aut. Tedy se dá předpokládat zhruba okolo 60 osobních elektroaut v ČR ročně (takže s dalšími dopravními prostředky bychom se dostali asi přes stovku). To už zní docela hrozně, to máte dva shořelé elektromobily od baterky týdně. Ať si to ale dáme do kontextu, např. za rok 2021 hasiči v ČR evidovali 2254 požárů vozidel.

Statistika obsahuje ještě další zajímavé údaje. 95 % požárů akumulátorů EV vedlo k hoření, jen 5 % vedlo ke kouřové explozi. 25 % bylo v podzemí při parkování, 31 % venku při parkování a 29 % venku při jízdě, zbytek je nejasný. Pokud jde o nabíjení, tak ze všech požárů baterií EV se 18 % z nich stalo při nabíjení a 2 % do hodiny po odpojení od nabíječky.

Zajímavá jsou i data z letoška do konce června. Shořelo 44 osobních elektromobilů, 3 elektrobusy, 2 elektrotrucky, ale také přes 500 malých elektrických dopravních prostředků, jako jsou koloběžky, elektrokola a podobně. Vedle velkého počtu těchto prostředků je tu problémem nezřídka i nízká kvalita akumulátorů a absence pokročilých řídících systémů BMS. Také jde o typy akumulátorů Li-Ion a zatímco u aut se používají především Li-Ion NCA, NMC, LFP, případně se tu setkáme s nějakými exotičtějšími kombinacemi (např. i s LMO), u lehkých dopravních prostředků se občas setkáváme i s LCO. Právě Li-Ion LCO jsou baterie, které poměrně rády hoří a v autech se s nimi nesetkáme (měl je snad jen první Roadster od Tesly).

I když tak nyní máme na trhu už i elektroauta s 13letými akumulátory, těch je poměrně málo. Nadále tak nemáme zodpovězenou otázku ohledně toho, jak se tato statistika bude vyvíjet dál, a co budou dělat elektrická auta s 20letými bateriemi.