Pozor na scam, podvodníci se vydávají za Českou poštu, chtějí 79,80 Kč za clo

Českým internetem se nyní šíří podvodné e-maily, na které byste si měli dát pozor. Podvodníci se v tom nejnovějším vydávají za Českou poštu, kde varují před pozastaveným balíčkem z důvodu nezaplacené daně. Začíná slovy: "Na vaši položku se vztahuje celní daň ve výši 79.80 Kč,..." a po příjemcích chce zaplatit výše zmíněnou částku, aby mohl být údajný balíček doručen. Pokud se však podíváte na e-mail pozorněji, zjistíte ve zdánlivě korektním e-mailu hned několik závažných nesrovnalostí.



Asi tou nejpravděpodobnější bude samotný fakt, že drtivá většina příjemců asi nebude očekávat balíček z ciziny, na který by se mohlo vztahovat clo. Divné je např. i to, proč by měl být e-mail z České pošty posílán z domény na centrum.cz, která patří výrobci nábytku Josefu Holánkovi z Javůrku, nemluvě o tom, že by se proclívalo něco posílané z ČR do ČR, což už vůbec nedává smysl.

Většina odkazů v e-mailu vede na adresu ceska-unionworld.site44.com, na kterou raději neklikejte. To se týká odkazu pro zaplacení i sledování zásilky. Když budete opatrní, nebudete klikat na žádné odkazy v e-mailu, ale zkopírujete číslo zásilky do webu České pošty, zjistíte, že toto číslo balíku patří zásilce poslané začátkem prosince 2021 z Ostravska do Prahy nebo blízkého okolí. Graficky tedy vypadá e-mail dobře, ale jinak tady "smrdí" úplně všechno a na nic rozhodně neklikejte a nic neplaťte. Před e-mailem varuje i Česká pošta.

Ta varuje i před dalšími dvěma e-maily, které se rovněž objevily v posledních dnech. Jeden upozorňuje na nevyřízené balíčky a chce doplatit "22.78 czk". Předně, je opět posílán z divné adresy na doméně care.sprinklr.com, dále má tentokrát i grafické problémy, které by pozorného měly trknout do hlavy. Namátkou je např. divné, že útočníci píšou "českou postu" s malým "č". V českých kotlinách bychom také asi nečekali desetinnou částku s tečkou (22.78 místo 22,78) a měnu "czk" místo "Kč". Třetí je posílán z adresy udemy.rs, kde se opět vyskytuje název firmy s malým počátečním písmenem.