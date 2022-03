Pracovníci šanghajských polovodičových továren nemohou odejít domů

Lockdowny či jiná podobná opatření proti šíření Covidu-19 mohou být v Číně doprovázeny výjimkami pro takové provozy, které nemohou jednoduše na několik dní přerušit výrobu, neboť by to v případě provozu vyrábějících čipy představovalo značné ztráty a obtížné opětovné zprovoznění linek. V případě Šanghaje ale takové výjimky uděleny nebyly, takže jak mohou firmy jako TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), ASE (Advanced Semiconductor Engineering) či Wafer Works zajistit, aby nesčítaly milionové ztráty?

Celkem jednoduše, jak uvádí tchaj-wanský list Liberty Times . Ten se informoval právě u tchaj-wanských výrobců, kteří mají své továrny v Šanghaji a rozhodli se jednoduše k tomu, že své pracovníky nechají po dobu omezení v továrnách. Lidé tam tak budou i spát a trávit volný čas, aby mohl pokračovat "normální provoz".

Nicméně tu nepůjde o několikatýdenní nasazení, ale jen o čtyři dny, aby bylo vyhověno vládním nařízením a potřebě otestovat populaci v celé oblasti. Jde tu mimochodem o populaci necelých 25 milionů lidí, ovšem se započítáním těch, kteří v Šanghaji jen pracují, to může být ještě mnohem více. Čína tu přitom reaguje jen na nízké stovky případů Covidu-19 denně, ale i to je zdaleka nejvíce, co bylo v Šanghaji kdy zaregistrováno. Ovšem co se týče úmrtí spojených s touto nemocí, poslední případ se v Šanghaji objevil v dubnu 2020.

Společnost ASE uvádí, že svým zaměstnancům zajistila potřebné jídlo a spací prostory, což je jediné opatření, které musela učinit, takže na běh firmy to nebude mít v podstatě žádný vliv, pokud tedy nepočítáme ještě případné kompenzace za další část strávený v práci. Z hlediska výroby této firmy, jejíž náplní je testování a pouzdření čipů, by ale dopad neměl být žádný.

obyvatelé Šanghaje ve frontě na vajíčka (pondělí) - zdroj NY Times

Dle Wafer Works je v těchto dnech zaměstancům umožněno pouze vstoupit do továrny, ale nikdo už ji nesmí opustit, což platí pro cca 300 až 400 lidí. Jinak platí to samé co pro ASE. A co se týče nám dobře známé firmy TSMC, ta se k tématu více nevyjádřila, přičemž v Šanghaji provozuje továrnu se staršími linkami na 200mm waferech.

Nyní mohou v továrnách uzavření pracovníci doufat, že alespoň na konci tohoto pracovního týdne budou moci odejít a že tento krátký lockdown nebude prodloužen.



