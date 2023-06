Přecházení z Androidu na iOS na 5letém maximu: důvodem jsou problémy i cena

Občas se objeví zajímavé analýzy a tu další má na svědomí Consumer Intelligence Research Partners (CIRP). Tato společnost monitoruje mimo mnoha jiných i míru přecházení z telefonů s Androidem na iOS a většinou je zhruba 10-15 % zákazníků, kteří si koupí nový iPhone, předchozím majitelem Androidu. Zajímavostí je to, že za minulý rok se toto číslo dostalo na oněch 15 % a tvoří tak 5leté maximum (od roku 2018). CIRP se i zeptal, proč se tak děje.



Většinovým důvodem, a to z 53 %, byly problémy s tím stávajícím. Potřeboval opravu, byl zastaralý a pomalý, nebo měl nějaký neduh, který negativně ovlivňoval práci s ním. Dost častým důvodem (z 26 %) byly nové funkce telefonu, které byly dle zákazníků u iPhonu lepší. Zmiňován byl lepší fotoaparát, více zajímavého příslušenství nebo intuitivnější uživatelské rozhraní.

Velkým překvapením bylo, že 15 % lidí uvádělo hlavní důvod cenu. Přitom Apple je považován za hodně drahý telefon. V USA se ale dá občas sehnat i dost výhodně a zajímavostí je např. to, že zatímco iPhone 14 Pro Max tam začíná na 1099 USD, konkurenční Samsung Galaxy S23 Ultra startuje na ceně 1199 USD. Tady by se ale slušelo připomenout, že iPhone má v základu 128GB úložiště, zatímco Samsung 256GB. Cena iPhonu 14 Pro Max s 256GB úložištěm je stejná jako u Samsungu, tedy 1199 USD. U nás je iPhone zhruba o pětinu dražší (od 36.990 Kč versus 30.490 Kč). Ze 6 % se pak jako důvod uváděla konektivita v rámci komunit, tedy především systém iMessage a FaceTime. Zajímavé by ale bylo vidět i statistiku opačnou, tedy proč (a kolik lidí) přechází z iOSu na Android.