Předčasná recenze GeForce RTX 3050 unikla na web, co se dozvíme?

GeForce RTX 3050 byla na serveru MMORPG testována ve verzi EVGA RTX 3050 XC Black, přičemž samotná recenze už byla jako obvykle stažena, ale grafy z ní už dávno kolují Internetem. Celou sadu dává k dispozici i server VideoCardz , anebo je tu také archiv stránek MMORPG

Karta byla srovnávána s modely Radeon RX 6600 XT, RX 6600, RX 5700XT, GeForce RTX 3060 a GeForce RTX 3060 Ti. Nabízí nám celkem 2560 CUDA jader ve 20 jednotkách SM a samozřejmě i podporu ray tracingu i DLSS. A zatímco ray tracing už může být na tento desktopový low-end generace RTX 3000 příliš, DLSS se naopak může velice hodit pro dosažení potřebné snímkovací frekvence ve vyšším rozlišení než Full HD.

Jak si vedle této konkurence vede v testu FireStrike, čili v syntetickém herním benchmarku? Celkově je pochopitelně výrazně slabší, neboť ostatní karty přece jen představují vyšší třídu, takže se můžeme zaměřit spíše na reálné testy.

V nich RTX 3050 pochopitelně rovněž nevyniká a je škoda, že na MMORPG do výběru nezařadili spíše karty z odpovídajícího spektra, čili nejlépe modely z GTX řady Turingů (1660 Super / 1660 Ti). Z testu AC Valhalla nám tak vyplývá, že RTX 3050 bude spíše karta určená pro hraní ve Full HD, pokud jde o AAA hry, ale co se týče kvality, neměli bychom se omezovat.

To potvrzuje i Horizon: Zero Dawn či další hry, ale poněkud jiná písnička je to v případě zapnutého ray tracingu. Ten byl testován na Control a Watch Dogs Legion, a to navíc s vysokou kvalitou, takže není divu, že RTX 3050 takové hry nemusí utáhnout ani s DLSS. I s touto technologií (nastavení Quality) byly ve Full HD získány FPS v průměru kolem 50 a 30, takže je jasné, že po RTX 3050 nemůžeme chtít, aby rozhýbala na vysoké kvalitě moderní AAA hry s RT. Je třeba se uskrovnit, a to buď rovnou vypustit z rovnice ray tracing, anebo alespoň snížit kvalitu.

Ještě si ale počkejme na další testy, které mohou ukázat trošku něco jiného a především pak přinesou srovnání i s cenově odpovídajícími kartami z předchozí generace, i když samozřejmě všichni dobře víme, jak to s cenami karet dnes je.



