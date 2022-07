Předplatné i do aut: Mercedes-Benz takto v Číně nabízí 10° natáčení zadních kol

Když Adobe u Photoshopu přešel na předplatné, u mnohých zavládlo zděšení, ačkoli ve výsledku se ukázalo, že v tomto případě šlo o cenově dosti výhodnou nabídku pro většinu uživatelů. Jejich počet se postupem času zvyšoval a Adobe si místo ztráty svého postavení svou pozici naopak upevnil. Dnes si takto můžete platit i Office od Microsoftu nebo třeba Zoner Photo Studio. Někdy to výhodné je, někdy ne, a velký úspěch má předplatné zejména u streamovacích služeb, kde do značné míry vymýtilo pirátství, což se týká zejména hudby (u videa je to stále trochu problém kvůli značné exkluzivitě obsahu jednotlivých služeb). Jenže předplatné a pronájem se dostává do stále většího množství služeb a produktů. Setkáme se s ním dokonce i v autech.



Vedle operativního leasingu, kdy se auto stává službou, se pomalu začíná objevovat i možnost aktivace různých funkcí auta za poplatek. Jedním z průkopníků v tomto byla Tesla, která takto nabízí např. rozšířenou konektivitu, svého času takto bylo možné např. aktivovat větší kapacitu akumulátoru, můžete si takto zakoupit třeba i lepší akceleraci. Kdo čekal, že se k nákupům přes Internet a předplatným schýlí jen "nenažraná" Tesla, ten se mýlil. Nákupy různých softwarem zablokovaných funkcí dnes nabízí mnohé automobilky, což platí zejména u těch luxusnějších. Objevují se nám ale i funkce, které nelze koupit jednorázově a jsou k dispozici jen za pravidelný poplatek.

Např. Mercedes-Benz má u svého elektrického sedanu natáčecí zadní nápravu o 4,5°, což zajišťuje poloměr otáčení 11,9 metru. Za jednorázový poplatek 42.093 Kč si u nás můžete zakoupit natáčení až o 10°, což poloměr zmenší na 10,9 metru. Nicméně např. v Číně, která je ve službách a přístupu k technologiím mnohem dál než my, je tato funkce dostupná pomocí předplatného. To činí 4998 juanů ročně (17.700 Kč). Našinec tak ze začátku zaplatí více, ale po 2,4 roku na tom bude lépe, než by byl přes předplatné. Natáčení si nicméně v Číně může zájemce vyzkoušet, Mercedes totiž nabízí 3měsíční zkušební lhůtu.