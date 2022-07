Přehled herních monitorů: úhlopříčka 40" a více

Herní hardware. Dnes na hráče cílí výrobci skoro všeho, co lze použít "v" nebo "s" počítačem. Nemáme snad jen herní tiskárny. Pokud si chcete hraní co nejvíce užít, budete potřebovat také kvalitní hardware, který bude dostatečně výkonný, aby neomezoval a naopak umožňoval lepší herní zážitky. Podíváme se např. na to, jaké velké herní monitory jsou k dispozici na českém trhu. Zabývat se budeme těmi, které mají 40" úhlopříčku a větší.

Máme zde v podstatě dvě velké rodiny monitorů, a to extra širokoúhlé modely, které bývají zpravidla zakřivené, většinou mají na výšku 1440 pixelů. Pak to bývají standardně širokoúhlé modely (16:9), které jsou ploché bez zakřivení a obvykle jde o 4K monitory s 2160 pixely na výšku. Od herního monitoru bychom očekávali vyšší obnovovací frekvenci (100 Hz a výše), podporu alespoň jedné synchronizační technologie jako G-Sync nebo FreeSync, měl by mít také krátké odezvy nebo funkce pro usnadnění hraní (zaměřovače, stabilizace obrazu, herní barevné režimy,...). Takže co se vlastně na českém trhu nabízí? Začneme extrémně širokoúhlými monitory se zakřivením.

AOC Agon AG493UCX

Panel: 49" VA (32:9) 5120×1440 pixelů

Jas: 550 cd/m2 Podsvícení: W-LED Kontrast: 3000:1 Frekvence: 120 Hz (DP 5K/48-120 Hz, HDMI a USB-C max. 3840×1080/120Hz)

Odezva: 4 ms (GTG), 1 ms (MPRT)

Barvy: 8 bit (16,7 mil. barev)

Zvuk: 2×5 W

Spotřeba: 60 W (typ.)

Vstupy/výstupy: 2×HDMI 2.0, 2×DP1.4, 3×USB-A 3.2 Gen1, 1×USB-C 3.2 (DP-alt, 65W PD), 1×USB (upstream), audio jack (out) Potlačení tearingu a herní technologie: Adaptive Sync (FreeSync Premium Pro), Shadow Control, Game Color

Zakřivení: 1800R Další technologie: Low Blue, PbP, KVM Switch, DisplayHDR 400

Barevné prostory: 85% NTSC, 121% sRGB, 90% Adobe RGB Režimy: Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off, DisplayHDR, HDR Picture, HDR Movie, HDR Game

Polohování: náklon (-5° až +15°), otáčení (+/- 20°), výška (100 mm), montáž na zeď (100mm)

Web výrobce: aoc.cz (manuál)



V zásadě jde o klasický zakřivený monitor se 49" úhlopříčkou, jakých je většina v této kapitole. Stejně jako u konkurence, i zde najdeme panel typu VA s vysokým kontrastem, v tomto případě s 8bitovými barvami. Maximální rozlišení a frekvence je omezeno rozhraním a jako u většiny monitorů, lépe je na tom DisplayPort, který 5K rozlišení zvládne ve 120 Hz. USB-C a HDMI při této frekvenci umožní nanejvýš 4K. AOC nezapomnělo na technologie pro hráče, ať už jde o Adaptive Sync, prosvětlení stínů a podobně. Nenajdeme zde standardizované barevné prostory pro grafickou práci, ale na to monitor není určen (je zde pouze nastavení barev pro sRGB, nejde ale o klasický režim, jen o nastavení barevné teploty).





Asus ROG Strix XG49VQ

Panel: 49" VA (32:9) 3840×1080 pixelů

Jas: 450 cd/m2 Podsvícení: LED Kontrast: 3000:1 Frekvence: 144 Hz (HDMI 48-100 Hz s VRR, HDMI max. 120 Hz, DP 18-144Hz)

Odezva: 4 ms (GTG)

Barvy: 10 bit (1,07 mld. barev, 8bit+FRC)

Zvuk: 2×5 W

Spotřeba: 47 W (typ.)

Vstupy/výstupy: 2×HDMI 2.0, DP1.2, 2×USB-A 3.2 Gen1, 1×USB (upstream), audio jack (out) Potlačení tearingu a herní technologie: Adaptive Sync (FreeSync Premium Pro), Shadow Boost, Display Widget, GamePlus (Crosshair, Timer, FPS Counter), Game Visual

Zakřivení: 1800R Další technologie: Low Blue, PbP, DisplayHDR 400

Barevné prostory: 125% sRGB, 90% DCI-P3 Režimy: Krajina, Závod, Kino, RTS/RPG, FPS, sRGB, MOBA, HDR (ASUS Cinema HDR, ASUS Gaming

HDR a FreeSync2 HDR)

Polohování: náklon (-5° až +20°), otáčení (+/- 16°), výška (120 mm), montáž na zeď (100mm)

Web výrobce: asus.cz (manuál) Monitor od Asusu je zvláštní svým nízkým rozlišením. Zatímco většina tu nabízí 1440 pixelů na výšku, v případě ROG Strix XG49VQ tu máme jen 1080 pixelů a jde o ekvivalent dvou Full HD monitorů vedle sebe. V ostatních vlastnostech jde o normální herní monitor s podporou VRR (48-100 Hz přes HDMI a dokonce 48-144 Hz přes DP). Nechybí ani klasické herní funkce jako zaměřovací kříž, obrazové režimy pro různé typy her a HDR, možnost prosvětlení stínů nebo funkce PbP pro zobrazení dvou vstupů zároveň.



Philips 498P9Z

Panel: 48,8" VA (32:9) 5120×1440 pixelů

Jas: 550 cd/m2 Podsvícení: W-LED Kontrast: 3000:1 Frekvence: 165 Hz (HDMI 48-120 Hz při nižších rozlišeních, až 75 Hz při maximálním, DP 48-165 Hz při max. rozlišení)

Odezva: 4 ms (GTG)

Barvy: 8 bit (16,7 mil. barev)

Zvuk: 2×5 W

Spotřeba: 57,9 W (typ.)

Vstupy/výstupy: 3×HDMI 2.0, DP1.4, 4×USB 3.2 (jeden BC1.2 7,5W), 2×USB (upstream) , audio jack (out) Potlačení tearingu a herní technologie: Adaptive Sync (FreeSync)

Zakřivení: 1800R Další technologie: Low Blue, PbP, KVM Switch, DisplayHDR 400

Barevné prostory: 100% NTSC, 91% DCI-P3, 122% sRGB, 89% Adobe RGB Režimy: EasyRead, Office, Photo, Movie, Game, Economy, LowBlue, SmartUniformity, Off, HDR Game, HDR Movie, HDR Photo, DisplayHDR 400, Personal, Off, sRGB (v menu Color)

Polohování: náklon (-5° až +15°), otáčení (+/- 20°), výška (130 mm), montáž na zeď (100mm)

Web výrobce: philips.cz (manuál)

Tento zakřivený monitor je spíše méně pokročilým zástupcem herních monitorů. Máme zde sice zakřivení i frekvenci až 165 Hz (v max. rozlišení pouze přes DisplayPort) a AMD FreeSync, nicméně monitoru chybí mnohé hráčské funkce pro usnadnění hraní. Ani papírová odezva nepatří k nejkratším a náročnější uživatele možná nepotěší podpora nanejvýš 8bitových barev, na druhou stranu slibuje solidní barevnou věrnost (Delta E<2). Parametricky tak bude vyhovovat spíše pro práci, která nevyžaduje kritickou práci s barvami.



Samsung 49" Odyssey C49RG90

Panel: 48,8" VA (32:9) 5120×1440 pixelů

Jas: 1000 cd/m2 (max.) / 600 cd/m2 (typ.) Podsvícení: QLED

Kontrast: 3000:1 Frekvence: 120 Hz (DP až 5K/120Hz, HDMI 5K/60Hz nebo 4K/120Hz)

Odezva: 4 ms GTG Barvy: 10 bit (1,07 mld. barev)

Zvuk: ne Spotřeba: 55 W Vstupy/výstupy: HDMI 2.1, 2×DP1.4, 4×USB-A, USB (upstream), audio jack (in, out) Potlačení tearingu a herní technologie: FreeSync, Black Equalizer, Low Input Lag, Virtual Aim Point, Super Arena Gaming UX Zakřivení: 1800R Další technologie: Low Blue, Flicker Free, PbP, DisplayHDR 1000

Barevné prostory: 88% NTSC, 95% DCI-P3, 125% sRGB, 92% Adobe RGB

Režimy: Vysoký jas, FPS, RTS, RPG, sRGB, AOS, Kino, Dynamický kontrast

Polohování: náklon (-2° až +15°), otáčení (+/- 15°), výška (120 mm), montáž na zeď (100 mm) Web výrobce: samsung.com (manuál) Model C49RG90 je základním monitorem Samsung ve třídě 49" zahnutých herních monitorů. Přestože je v současné nabídce nejlevnější, stále má co nabídnout. Přes DisplayPort nabídne rozlišení 5K při 120 Hz, FreeSync, spoustu herních technologii pro snazší hraní. K dispozici je také DisplayHDR 1000 a podpora až 10bitových barev včetně režimu pro sRGB. Chybět vám může např. připojení přes USB-C nebo kratší odezvy.

Samsung 49" Odyssey G9 (C49G95)

Panel: 49" VA (32:9) 5120×1440 pixelů

Jas: 1000 cd/m2 (max.) / 420 cd/m2 (typ.) Podsvícení: - Kontrast: 2500:1 Frekvence: 240 Hz (pouze DP, HDMI max. 5K/60 Hz nebo 4K/120Hz)

Odezva: 1 ms GTG Barvy: 10 bit (1,07 mld. barev)

Zvuk: ne Spotřeba: 55 W Vstupy/výstupy: 1×HDMI 2.0, 2×DP1.4, 2×USB-A, USB (upstream), audio jack (out) Potlačení tearingu a herní technologie: G-Sync, FreeSync Premium Pro, Black Equalizer, Low Input Lag, Virtual Aim Point, Super Arena Gaming UX Zakřivení: 1000R Další technologie: Low Blue, Flicker Free, PiP/PbP

Barevné prostory: 88% NTSC, 95% DCI-P3, 125% sRGB, 92% Adobe RGB

Režimy: Vysoký jas, FPS, RTS, RPG, sRGB, AOS, Kino, Dynamický kontrast, HDR Dynamic, HDR Standard Polohování: náklon (-3° až +13°), otáčení (+/- 15°), výška (120 mm), montáž na zeď (100 mm) Web výrobce: samsung.com ( manuál 36MB) Samsung má v nabídce i další 49" herní monitory. Pod názvem Odyssey G9 jsou k dispozici dva (ještě novější G9 Neo), tento je ten starší. Má tedy menší maximální jas 1000 nitů, nicméně také umí 240Hz frekvenci (pouze s DP). Těšit se můžete na 10bitové barvy, krátké odezvy. Počítejte s tím, že tu nenajdete USB-C, ale jen dva porty USB-A (a jeden upstream), nabídka herních technologií je ale pro Samsung typicky dostatečně široká.

Samsung 49" Odyssey G9 Neo (S49AG95*N)