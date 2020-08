Přenosná stanice a-XP, aneb 64jádrový Threadripper v kufříku

Společnost Mediaworkstations stojí za počítačem s krátkým názvem a-XP, který na to moc nevypadá, ale dokázal by svým výkonem zastínit drtivou většinu desktopů. Ve složeném stavu má rozměry 345 x 419 x 184 mm a hmotnost v širokém rozpětí mezi 10,5 a 13,5 kg, to podle zvolené výbavy.

Provedení je přitom jednoduché. Máme tu hlavní počítačovou skříň s výkonnými komponentami, jejíž jednu stranu tvoří LCD monitor a k němu se přiklápí klávesnicová část. Ve složeném stavu tak jde v podstatě o kufřík, ovšem velice výkonný kufřík.

A jak je vidět na první pohled, nejde o žádný speciál v tom smyslu, že by využíval nějaký zvláštní formát komponent. Máme tu běžnou základní desku ASRock X399M Taichi, do níž si můžeme nechat nainstalovat jeden z procesorů Threadripper 3990X, Threadripper 3970X a Threadripper 3960X. Od desky se pak odvíjí téměř vše ostatní, čili zvolit si můžeme až 64 GB pamětí DDR4-3200, což je ale omezení dané nabízenou konfigurací firmy Mediaworkstations, neboť samotná deska nabízí až 128 GB.

Dále máme na výběr mezi různými kartami od firmy NVIDIA a konkrétně AIB výrobce PNY. Může jít o běžné GeForce jako RTX 2080 Ti, ale také o karty řady Quadro RTX 4000 až RTX 8000 nebo i o Teslu V100.

Konfigurace umožní využít porty SATA 6 Gbps, dva ze tří M.2 2280 PCIe x4 a zvolit si můžeme i Intel Optane a pro rychlou síť až 100Gb/s od Mellanoxu. Pak je to i široká nabídka různých periferií, především klávesnic a myší nebo i reproduktorů, UPS, OS a záruka až 5 let.

Na výběr je tak skutečně velkolepá nabídka hardwarových komponent, kterou naleznete v příslušném konfigurátoru na stránkách výrobce

