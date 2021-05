Přichází ARMv9: nový Cortex-X2, A710, A510 i nová GPU Mali

Procesory založené na architektuře ARM dnes najdeme už skoro všude a dostávají se i do serverů a notebooků. ARM neusíná na vavřínech a představuje novou architekturu ARMv9, která přináší nová CPU i GPU. Nejvýkonnějším jádrem bude Cortex-X2, který proti nynější vlajkové lodi Cortex-X1 přinese na stejné frekvenci a stejném výrobním procesu o 16 % vyšší výkon (IPC) a v případě strojového učení půjde až o 2násobek. V praxi ale nové procesory patrně poběží na vyšších frekvencích a budou vyráběny na pokročilejších procesech než ty dnešní, takže se dá očekávat ještě vyšší výkon i efektivita.

Zajímavostí je také to, že Cortex-X2 je už výhradně 64bitový, pipeline byla zkrácena z 11 na 10 cyklů a přibyly i další změny architektury. Zatímco pro smartphony bude nadále využívána architektura jednoho vysoce výkonného jádra X2, tří výkonných a čtyř úsporných, pro notebooky (např. s Windows pro ARM) bude možné skládat k sobě i 8 výkonných jader Cortex-X2 s celkem 16 MB L3 cache. U telefonů se tak s vyšším IPC, frekvencemi a podobně počítá s o 30 % vyšším výkonem, u notebooků pak dokonce o 40 % vyšším.



Zapracovalo se ale i na dalších jádrech. Místo Cortex-A78 tu máme nově Cortex-A710. Ten má zvýšit efektivitu o 30 %, výkon (IPC) má vzrůst o 10 % a pro strojové učení lze počítat opět s 2násobkem. Cortex-A510 je pak zbrusu novým jádrem, které nahradí úsporný model Cortex-A55. Proti němu slibuje o 20 % vyšší efektivitu, o 35 % vyšší výkon a v algoritmech strojového učení (ML) půjde dokonce o 3× vyšší výkon. Výsledný procesor skládající se z X2+A710+A510 by měl být proti stávajícím modelům s X1+A78+A55 v průměru rychlejší o 30 % při požadavcích na max. výkon, o 30 % efektivnější a nabídnout o 30 % vyšší výkon při využívání úsporných jader.



ARM přišlo ale i s novými GPU. Vrcholem nabídky bude Mali-G710. V jeho případě se dočkáme o 20 % vyššího výkonu než u Mali-G78, o 20 % nižší spotřeby (zde se podle všeho mluví o spotřebě a ne efektivitě) a o 35 % vyššího výkonu v ML. V procesorech může mít od 7 až do 16 jader a k dispozici bude i slabší varianta Mali-G610 pro sub-prémiový trh. Do střední třídy poputuje Mali-G510. To výrazně navýší výkon proti Mali-G57 a i telefonům s procesory střední třídy nabídne mnohem vyšší schopnosti než doposud. Spotřeba klesla o 22 %, výkon šel nahoru o 100 % v obecné rovině i v ML. Základní Mali-G310, které nahrazuje Mali-G31, zvyšuje výkon texturovacích jednotek dokonce 6×, v prostředí je Vulkan 4,5× rychlejší a pro uživatelské rozhraní Androidu pak nabídne 2násobek.

