Přichází Samsung 990 Pro: až 55% nárůst IOPS proti předchůdci

I když se spekulovalo, že by nová SSD od Samsungu, řada 990 PRO, mohla přijít už s rozhraním PCIe 5.0, zůstává na stále více než dostatečně rychlém rozhraní PCIe 4.0, nově však s protokolem NVMe 2.0 (980 PRO využívalo NVMe 1.3). To také napovídá, že novinka už moc nezvýší přenosové rychlosti u sekvenčních přenosů, které byly zejména u čtení blízko teoretickým limitům použitého rozhraní. Přesto se sekvenční čtení povedlo mírně zrychlit ze 7000 na 7450 MB/s (+6 %), u zápisu je to ještě výraznější, a to z 5000 na 6900 MB/s (+38 %).



Ještě veselejší je to u náhodných přístupů, kde bylo navýšení o něco výraznější. Náhodné čtení (QD32) narostlo o 40 % na výsledných 1400K IOPS, u zápisu je to dokonce o 55 % na 1550K IOPS. SSD jsou formátu M.2 2280, využívají paměťové čipy Samsung V-NAND TLC a vlastní řadič Samsungu. K dispozici budou verze s kapacitami 1 TB, 2 TB a 4 TB, buffer je pak tvořen pamětí DRAM LPDDR4 o tisícinové kapacitě (1TB verze má 1GB buffer,...). U všech verzí Samsung garantuje 600 přepisů, u 1TB varianty je tedy životnost 600 TBW. Novinky podporují 256bitové šifrování AES, nechybí ani TCG/Opal v2.0 a Encrypted Drive (IEEE1667). Na SSD bude poskytována 5letá záruka.

K dispozici budou i verze s vlastním chladičem a RGB osvětlením. Do prodeje půjdou v říjnu za 179 USD u 1TB varianty a 309 USD za 2TB verzi. Větší 4TB kapacita se dostane na pulty obchodů až počátkem příštího roku.